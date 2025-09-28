Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan – Τι δήλωσε ο Χακάν Φιντάν

Στο ζήτημα των κινητήρων του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN, αναφέρθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι η διαδικασία αδειοδότησης παραμένει σε εκκρεμότητα στο αμερικανικό Κογκρέσο.

«Σημαντικό πλήγμα για το εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος KAAN! Η παραγωγή σταμάτησε, ο Χακάν Φιντάν εξήγησε γιατί» αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Sozcu.

«Μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, συνεχίζεται η συζήτηση σχετικά με το αν θα αρθούν ή όχι οι κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία από το 2019. Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι, λόγω των συγκεκριμένων κυρώσεων, έχουν προκύψει δυσκολίες και στο έργο που αφορά το KAAN, το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς εγχώριας παραγωγής της Τουρκίας» τονίζει η εφημερίδα.

«Οι άδειες για τους κινητήρες έχουν μπλοκάρει»

NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025



Ο Φιντάν τόνισε ότι οι κυρώσεις CAATSA που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας. Δήλωσε ότι οι άδειες για τους κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν στα μαχητικά αεροσκάφη KAAN έχουν ανασταλεί και ότι αναμένεται η έγκριση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ για την επανέναρξη της παραγωγής. Είπε συγκεκριμένα: «Το ζήτημα CAATSA, το οποίο προέκυψε μετά τα γεγονότα του 2019, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για εμάς. Η ύπαρξη νομικών περιορισμών, που εμποδίζουν δύο χώρες-συμμάχους στο ΝΑΤΟ να προβαίνουν σε αμοιβαίες αγορές, είναι επίσης ένα σημαντικό συστημικό πρόβλημα».

Φιντάν προς ΗΠΑ: «Αν δεν αρθούν οι κυρώσεις CAATSA, θα αναζητήσουμε άλλες λύσεις διεθνώς»

«Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την παραλαβή των κινητήρων για τα F-35 και τα KAAN. Βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και οι άδειες έχουν παγώσει. Είναι απαραίτητο να τεθούν σε ισχύ οι άδειες αυτές και να παραδοθούν οι κινητήρες, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN. Το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμοί στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μάς ωθεί, αναπόφευκτα, σε διαφορετικές αναζητήσεις εντός του διεθνούς συστήματος. Αναπτύσσουμε βεβαίως τις δικές μας δυνατότητες, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να καταστεί πλήρως αυτάρκης μόνο με όσα αναπτύσσει η ίδια.» ανέφερε.

Ετοιμάζεται κινητήρας εγχώριας παραγωγής για το ΚΑΑΝ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι κυρώσεις CAATSA που εφαρμόζονται στην Τουρκία μπορούν να αρθούν εύκολα, αλλά προηγουμένως ο Πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να κάνει κάτι για αυτό, αναφέρει η τουρκική εφημερίδα. «Το μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς, KAAN, αναμένεται να πραγματοποιήσει τις πρώτες του πτήσεις με κινητήρες F-16, που θα προμηθευτούν από τις ΗΠΑ και θα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το KAAN. Το σχέδιο είναι η μετάβαση σε κινητήρες που θα παράγονται στην Τουρκία τα επόμενα χρόνια», τονίζει.

Σημειώνεται ότι η Άγκυρα έχει επενδύσει στρατηγικά στο πρόγραμμα του μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN, το οποίο θεωρείται κομβικό για την αμυντική της βιομηχανία. Όμως, οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των κρίσιμων συστημάτων, όπως οι κινητήρες, δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση του σχεδίου.