ΗΠΑ: Αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 – Βανς: «Να διασφαλιστεί ότι η Τουρκία έχει συμμορφωθεί με το αμερικανικό δίκαιο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ζήτημα της πιθανής επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο, το βράδυ της Τετάρτης (24/06). Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με θετικά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και για τον ρόλο της Τουρκίας στη Συμμαχία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, για τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με κάποιο «δώρο» για τον Τούρκο πρόεδρο. Η ερώτηση αφορούσε τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες F110 που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία. Ο ίδιος απάντησε: «Νομίζω πως ναι».

«Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε στη συνέχεια τη στρατιωτική σημασία της Τουρκίας. «Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης», επεσήμανε. «Διαθέτει έναν πολύ ισχυρό στρατό. Έχει πολύ αμερικανικό εξοπλισμό και μια τεράστια αμυντική βιομηχανική βάση», συνέχισε, ενώ χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «καλό άνθρωπο».

Βανς: Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ζήτημα των F-35

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέπεμψε στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς την ερώτηση για τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν, ώστε να προχωρήσει πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ζήτημα και ότι πρέπει να διαπιστώσει εάν έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία.

«Ο Πιτ και ολόκληρη η ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα για τα οποία πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί, ώστε να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μάς έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό.

Περνάμε από όλα τα απαραίτητα στάδια ελέγχου και επιβεβαιώνουμε ότι οι προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο και τη διασφάλιση ότι η Τουρκία έχει συμμορφωθεί με το αμερικανικό δίκαιο, ώστε να μπορεί να αποκτήσει τα F-35. Θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία».

Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς το πρακτορείο Reuters μετέδωσε την ίδια ημέρα ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αμερικανικής κατασκευής προς την Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να εκφράζονται στο Κογκρέσο.

Το ζήτημα των S-400 και οι όροι του Κογκρέσου

Οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει την αναθέρμανση της αμυντικής συνεργασίας με την Άγκυρα. Ωστόσο, η αναφορά του Αμερικανού αντιπροέδρου στην ανάγκη συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία παραπέμπει στο ζήτημα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 Triumph.

Η αγορά των S-400 οδήγησε το 2019 στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα του Lockheed Martin F-35 Lightning II. Με αυτά τα δεδομένα, η πολιτική βούληση στον Λευκό Οίκο φαίνεται να υπάρχει. Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει εάν η Άγκυρα μπορεί να ικανοποιήσει τις νομικές και θεσμικές προϋποθέσεις που έχει θέσει το Κογκρέσο, ώστε να ανοίξει εκ νέου ο δρόμος προς τα F-35.

Τραμπ: «Ο Ερντογάν μάς έχει βοηθήσει πολύ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου με θετικά λόγια στον Τούρκο πρόεδρο. «Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να θεωρείται κάπως αμφιλεγόμενος, αλλά κι εγώ είμαι. Τον γνωρίζω προσωπικά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας έχει βοηθήσει πολύ».

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου για τον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και για τη σημασία της τουρκικής στρατιωτικής ισχύος στη Συμμαχία.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, κατά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι χώρες της Συμμαχίας «απογοήτευσαν» τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν.

«Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτήν τη θέση (σ.σ. του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ), δεν θα είχαμε καν αυτήν τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία, καθώς και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ