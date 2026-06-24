Χανιά: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Λεβεντάκη – «Δύσκολη μέρα για την κοινωνία μας»

Σε κλίμα οδύνης τελείται η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε στα Χανιά, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους να συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο. Η 45χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα και απολογείται την Παρασκευή, ενώ παρών ήταν και ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, που έκανε λόγο για μία δύσκολη ημέρα για την κοινωνία των Χανίων.

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κηδεία Χανιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα οδύνης τελείται αυτή την ώρα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε στα Χανιά. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί για το τελευταίο «αντίο».- Η 45χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα και απολογείται την Παρασκευή.- Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου, παρών στην κηδεία, έκανε λόγο για «μία δύσκολη ημέρα για όλη την κοινωνία των Χανίων».

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Σε κλίμα οδύνης τελείται αυτή την ώρα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε στα Χανιά.

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Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Βαρύπετρο, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στην 45χρονη, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα και απολογείται την Παρασκευή.

Παρών στην κηδεία είναι και ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μία δύσκολη ημέρα για όλη την κοινωνία των Χανίων.

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«Ήρθαμε να ανάψουμε ένα κερί για την ψυχή της Σταυρούλας και να προσευχηθούμε ο Θεός να την αναπαύσει γιατί δυστυχώς, είχε έναν βασανιστικό θάνατο. Ως αστυνομικοί κάναμε το καθήκον μας στο ακέραιο και προσπαθήσαμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να οδηγήσουμε τον δράστη στη δικαιοσύνη. Σήμερα είναι μία δύσκολη μέρα για όλη την κοινωνία των Χανίων και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους της», τόνισε στις δηλώσεις του.

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