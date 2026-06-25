Λίβανος: Οι ΗΠΑ βλέπουν «μερική αποχώρηση» των IDF στη «ζώνη ασφαλείας» – Άγνοια δηλώνει η Βηρυτός, διαψεύδει το Ισραήλ

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Μια απρόσμενη εξέλιξη, που αν επιβεβαιωθεί μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο πεδίο των μαχών, ανακοίνωσε την Πέμπτη ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κάνοντας λόγο για μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από εδάφη του νοτίου Λιβάνου.

Ενώ οι δύο πλευρές συμμετέχουν σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ, η αμερικανική πλευρά πιέζει πλέον ανοιχτά τη Βηρυτό να αναπτύξει τον τακτικό στρατό της στα σημεία αυτά.

Το τελεσίγραφο και το μοντέλο για τον Νότο

Ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αποκάλυψε την κίνηση αυτή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την ακριβή τοποθεσία ή την έκταση των εδαφών από τα οποία αποσύρθηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

«Το Ισραήλ έχει ήδη προβεί σε ένα συγκεκριμένο βήμα, αποσύροντας δυνάμεις από ένα τμήμα της ζώνης ασφαλείας του. Αυτό αποτελεί μια σημαντική επίδειξη καλής πίστης προς τη νόμιμη κυβέρνηση του Λιβάνου», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, έθεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου προ των ευθυνών της, περιγράφοντας το σχέδιο της Ουάσινγκτον για την επόμενη ημέρα στην περιοχή.

«Οι (Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου) πρέπει τώρα να επέμβουν και να εκκαθαρίσουν με επαληθεύσιμο τρόπο τα τρομοκρατικά όπλα και τις υποδομές. Αυτό το μοντέλο θα επαναληφθεί σε ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο, επιτρέποντας την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων οικογενειών, την ανασυγκρότηση του νότου και την αποκατάσταση της πλήρους κυριαρχίας του Λιβάνου», σημείωσε.

Σύγχυση στο πεδίο

Η δήλωση αυτή προκάλεσε άμεση αίσθηση, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δημόσιες δεσμεύσεις της ισραηλινής ηγεσίας περί μόνιμης παραμονής στη ζώνη ασφαλείας.

Η αντίδραση του Τελ Αβίβ ήταν άμεση στις αμερικανικές αναφορές, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι έσπευσαν να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ περί μερικής αποχώρησης από τη «ζώνη ασφαλείας» του νοτίου Λιβάνου.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές, ενώ πηγή μέσα από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας (IDF) υπογράμμισε ότι ο στρατός δεν έχει καμία γνώση για μια τέτοια ενέργεια.

«Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εκ των πραγμάτων, δεν έχουμε μετακινηθεί από πουθενά μέχρι στιγμής», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι αρχές της χώρας βρίσκονται σε πλήρη άγνοια, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν οποιαδήποτε αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από τη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» στα νότια σύνορά τους.