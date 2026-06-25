Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από ύψος 3 μέτρων σε οικοδομή – Κρίσιμη η κατάστασή του

Ένας 67χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση τριών μέτρων σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στην περιοχή Συκεών Θεσσαλονίκης το πρωί της Πέμπτης. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ατύχημα σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή συνέβη το πρωί της Πέμπτης (25/6) στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του δήμου Συκεών.
  • Ένας 67χρονος άνδρας έπεσε από ύψος τριών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών, με τις συνθήκες να παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Ο άνδρας φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ατύχημα σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή συνέβη το πρωί της Πέμπτης (25/6) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 67χρονο άνδρα να ανασύρεται τραυματισμένος από τα θεμέλια του κτιρίου, στην περιοχή του δήμου Συκεών.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:40, όταν ο άνδρας έπεσε από ύψος τριών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. Αφού οι πυροσβέστες ανέσυραν τον 67χρονο, τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, ο άνδρας φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη.

 

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