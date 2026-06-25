Βενεζουέλα: «Μοιάζει με χώρα σε πόλεμο» μετά τους σεισμούς – Η ΕΕ ενεργοποίησε το Copernicus για βοήθεια, «Είμαστε μαζί σας» λέει η Φον ντερ Λάιεν

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Μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης για την ανεύρεση επιζώντων πραγματοποιείται στη Βενεζουέλα, μετά το καταστροφικό χτύπημα των διαδοχικών σεισμών, μεγέθους 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ.

Ενώ ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των 32 νεκρών και των τουλάχιστον 700 τραυματιών θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί –καθώς δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία από την ισοπεδωμένη πολιτεία Λα Γκουάιρα–, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το πραγματικό μέγεθος της ανθρώπινης απώλειας παραμένει ακόμα άγνωστο.

«Το πλήρες μέγεθος της ανθρώπινης απώλειας δεν είναι ακόμα γνωστό»

Ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας επιχειρεί ήδη στις πληγείσες περιοχές, παρά το γεγονός ότι και τα δικά του κεντρικά γραφεία υπέστησαν κρίσιμες ζημιές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ανθρωπιστική οργάνωση επισημαίνει: «Οι αξιολογήσεις των ζημιών παραμένουν προκαταρκτικές και το πλήρες μέγεθος της ανθρώπινης απώλειας δεν είναι ακόμη γνωστό».

Παράλληλα, η οργάνωση υπογράμμισε τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διασώστες στο πεδίο των ερευνών.

«Οι ισχυροί μετασεισμοί ενέχουν πρόσθετους κινδύνους για τις πληγείσες κοινότητες και για τις ομάδες που ανταποκρίνονται στην ανάγκη», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, οι διασωστικές ομάδες του συνδράμουν στις προσπάθειες αναζήτησης και εκκένωσης, ενώ παράλληλα παραδίδουν εφοδιαστική βοήθεια.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί στις υποδομές υγείας και δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και σε σπίτια και επιχειρήσεις τόσο στο Καράκας όσο και σε αρκετές ακόμη πολιτείες.

Κινητοποίηση από την ΕΕ και μήνυμα από τη Φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε άμεσα ενεργοποιώντας το πρόγραμμα Copernicus, το κύριο δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης της Γης, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες αποκατάστασης της Βενεζουέλας.

Η Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ, Χάντζα Λαμπίμπ, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το πρόγραμμα Copernicus έχει ενεργοποιηθεί και είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τη βοήθεια».

Η ίδια πρόσθεσε ότι εταίροι της ΕΕ έχουν ήδη ξεκινήσει να παρέχουν βοήθεια επί του εδάφους στη Βενεζουέλα.

My condolences to the victims of the earthquake in Venezuela. We are following the situation with our field staff and partners there. EU-funded partners are already providing help on the ground, Copernicus is activated & we stand ready to step up assistance. #EUSolidarity — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) June 25, 2026



Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τον λαό της Βενεζουέλας, επιλέγοντας μάλιστα να γράψει το μήνυμά της στην πλατφόρμα X στα ισπανικά.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους Βενεζουελάνους μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της χθεσινής νύχτας. Σκέφτομαι ιδιαίτερα τα θύματα και τις οικογένειές τους. Είμαστε μαζί σας».

Expresamos nuestra solidaridad con todos los venezolanos tras los devastadores terremotos de anoche. Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2026

«Ακουγόντουσαν κραυγές ανθρώπων που καλούσαν σε βοήθεια»

Οι στιγμές τρόμου που έζησαν οι κάτοικοι αποτυπώνονται ανάγλυφα στη μαρτυρία του 25χρονου Λουίς Αλεχάντρο Ρουίς Γκαρσία από το Καράκας.

Ο 25χρονος έλαβε μια ειδοποίηση για σεισμό από την Google στο κινητό του, μόλις ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πριν αισθανθεί τις πρώτες δονήσεις και στη συνέχεια το βίαιο ταρακούνημα.

Μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, περιέγραψε: «Μπορούσες να νιώσεις πράγματα να πέφτουν. Είδα έναν από τους τοίχους μου να ραγίζει. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο τρομακτικές στιγμές της ζωής μου – μια από τις στιγμές του μεγαλύτερου φόβου στη ζωή μου».

Ο 25χρονος περιέγραψε τον ήχο του σεισμού σαν «στροβιλισμούς αεροπλάνου». Ο ίδιος και η οικογένειά του εγκατέλειψαν γρήγορα το κτίριο όπου διέμεναν, όμως μόλις έφτασαν σε ασφαλές σημείο, έγιναν μάρτυρες της κατάρρευσης ενός απέναντι κτιρίου.

«Όταν πήγα να πάρω τη γιαγιά μου, το κτίριο στην απέναντι πλευρά του δρόμου είχε διαλυθεί. Έμοιαζε με μία από εκείνες τις εικόνες από χώρα σε πόλεμο. Οι τοίχοι είχαν πέσει, τα κάγκελα είχαν σπάσει και μπορούσες να ακούσεις τα χτυπήματα και τις κραυγές των ανθρώπων που καλούσαν σε βοήθεια για να μπορέσουν να βγουν έξω».

Καταλήγοντας, ο 25χρονος περιέγραψε το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη χώρα: «Σταδιακά, βίντεο και πληροφορίες κάνουν την εμφάνισή τους, και κάθε εικόνα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή ήταν μια φρικτή μέρα, μια πολύ σκοτεινή μέρα για τη Βενεζουέλα. Αυτές είναι στιγμές που σε σημαδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής σου».