Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες

Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τα εξής:

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ: Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναρτώνται σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr. Παράλληλα αποστέλλονται και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Β. ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2026 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα με συμμετοχή σε τουλάχιστον δυο πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ: Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε Τμήμα. Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. Για τα στατιστικά στοιχεία πατήστε ΕΔΩ.