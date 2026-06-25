Αποστάσεις φαίνεται να παίρνει η κυβέρνηση από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υπερασπίστηκε τον εαυτό του για την υπόθεση Qatar Gate, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «μπούρδα η υπόθεση» και «εάν εγώ έχω την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε χωροφύλακα στο Βέλγιο; Δεν απολογούμαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά».

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σήκωσε ψηλά τους τόνους και το έντονο ύφος του, αλλά και κάποιες δηλώσεις του, όπως το ότι δεν θεώρησε απαραίτητο να ανταποκριθεί στην κλήση των βελγικών Αρχών ή πως θα κρίνει ο ίδιος εάν θα είναι ξανά υποψήφιος, θεωρήθηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου πολιτικά «φάουλ». Πηγές αναφέρουν δε, ότι με καλό μάτι δεν είδαν στην κυβέρνηση και τις αιχμές Αβραμόπουλου εναντίον του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι δεν τον ενημέρωσε εγκαίρως.

Με δηλώσεις τους κυβερνητικά στελέχη πήραν αποστάσεις από τον πρώην Επίτροπο και νυν βουλευτή της ΝΔ.

Παύλος Μαρινάκης: Η διαδικασία του εντάλματος είναι απολύτως προβλεπόμενη

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος.

Για το σκεπτικό μη παράδοσης του βουλευτή που αναζητείται με ευρωπαϊκό ένταλμα, ο Μαρινάκης τόνισε ότι η διαδικασία είναι θεσμικά πιο σύνθετη και δεν υπάρχει «καμία κάλυψη».

«Το αίτημα φτάνει στην Ελλάδα, διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα και ακολουθείται η προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία», είπε ο κ. Μαρινάκης επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος ο βουλευτής έχει ήδη ζητήσει άρση ασυλίας, ενώ στη συνέχεια αποφασίζει το Συμβούλιο Εφετών.

«Δεν καλύπτει κανείς κανέναν», είπε, προσθέτοντας ότι ο βουλευτής έχει δώσει τις απαντήσεις του, οι οποίες «ακούγονται πειστικές», αλλά «η κρίση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη».

Αναφορικά με τις αιχμές Αβραμόπουλου ότι το ένταλμα διαβιβάστηκε «υπερβολικά γρήγορα», ο Μαρινάκης απάντησε ότι η διαδικασία είναι απολύτως προβλεπόμενη και «δεν επιδέχεται αμφισβήτησης».

Το ένταλμα διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών, όπως ορίζει ο νόμος. «Δεν υπήρξε καμία προνομιακή αντιμετώπιση», επανέλαβε σε άλλο σημείο της ενημέρωσης και απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο κ. Μαρινάκης, ερωτηθείς για το πολιτικό σκέλος, είπε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει αν θα βρίσκεται στα ψηφοδέλτια, ενώ για την ουσία της υπόθεσης τόνισε ότι «όταν οι Αρχές ζητούν κάτι, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε». Έτσι απάντησε τόσο στα όσα είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ότι θα κρίνει ο ίδιος αν θα είναι υποψήφιος, όσο και στη δήλωσή του ότι δεν θεώρησε απαραίτητο να ανταποκριθεί στην κλήση της βελγικής Αστυνομίας.

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Και σε χθεσινές δηλώσεις του πάντως ο κ. Μαρινάκης κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο, ενώ τάχθηκε υπέρ του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη υποστηρίζοντας ότι «δεν ισχύει» το ότι ο υπουργός κρατούσε στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψής του για 2-3 ημέρες. Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να μιλήσει για παραίτηση του κ. Αβραμόπουλου, τονίζοντας ότι «δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο».

«Οι ελληνικές Αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα»

Παράλληλα πηγές της Κατεχάκη απάντησαν στις αιχμές του κ. Αβραμόπουλου για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι ελληνικές Αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του τμήματος SIRENE υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν ανέφεραν και πρόσθεσαν:

«Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος».

Κυρανάκης για υπόθεση Αβραμόπουλου: Κάνει ζημιά στη ΝΔ – Θα συνεργαστεί με τις Αρχές και θα ξεκαθαριστεί η υπόθεση

Σήμερα ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και αναφερόμενος στην υπόθεση Αβραμόπουλου είπε: «Κάνει ζημιά (σ.σ. στη ΝΔ). Εγώ θέλω πάντα να μπαίνω στην ουσία των πραγμάτων. Εδώ λοιπόν, εξετάζοντας την ουσία, έχουμε μια υπόθεση η οποία έγινε γνωστή πανευρωπαϊκά και στο πανελλήνιο από το 2023. Έχουμε μια αδειοδοτημένη συνεργασία του Δημήτρη Αβραμόπουλου με φορολογημένα και δηλωμένα έσοδα. Θα συνεργαστεί με τις Αρχές, δεν θέλει να κάνει χρήση της ασυλίας και θεωρώ ότι πάρα πολύ σύντομα η υπόθεση αυτή θα ξεδιαλύνει και θα ξεκαθαριστεί».

Ερωτηθείς γιατί κάνει ζημιά απάντησε πως δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. «Διότι όταν υπάρχει ένας τίτλος μιας είδησης και συζητούμε για κάποια οικονομική συναλλαγή, που μπορεί να δημιουργεί λάθος εντυπώσεις στον κόσμο, τότε ναι αυτό κάνει ζημιά στη ΝΔ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η παράταξη δεν οφείλει να στηρίζει τους ανθρώπους της όταν έχουν δίκιο. Ως προς την ουσία της υπόθεσης τα πράγματα είναι ξεκάθαρα».

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Οι διευκρινίσεις από τον Μαργαρίτη Σχοινά

Το ένταλμα είχε αναφορά και στον Μαργαρίτη Σχοινά. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου μία ελληνική επαφή επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ, μέσω της Εύας Καϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ώστε τελικά να επιτευχθεί συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε στον ΣΚΑΙ ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε συναντήσει συνολικά 15 Επιτρόπους, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο. Όσον αφορά στην κατάργηση των θεωρήσεων βίζας , εξήγησε ότι αυτή αποτελεί μία απόφαση που έλαβε συνολικά το Κολέγιο Επιτρόπων κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών και όχι προσωπική του απόφαση.

Σημειώνεται ότι η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις αρχές Ιουλίου.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς» – Διευκρινίσεις για τη φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά»

Πάντως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε διευκρινίσεις για τη φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» που χρησιμοποίησε σε συνέντευξή του, κάνοντας τηλεφωνική παρέμβαση σε εκπομπή του Action24, όπου και μιλούσαν για την υπόθεση του Qatargate.

«Σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς, τους οποίους και σέβομαι και εκτιμώ» είπε αρχικά ο πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. και συνέχισε:

«Μιλάω γι’ αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνονται και έρευνες στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, έφτιαξαν το ένταλμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως, δεν έχει σημασία».

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε ότι «δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Γι’ αυτό και όταν έκανα τη δήλωση είπα ότι εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη και ότι δεν έχω καμία δυσκολία να δεχτώ την άρση της ασυλίας μου. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Κάνω τη διευκρίνιση για να μην υπάρξουν και παρανοήσεις».

Δείτε το βίντεο του Action24: