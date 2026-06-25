Μέτσοβο: Η στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου – ΒΙΝΤΕΟ

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Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην τεχνητή λίμνη Αώου, στο Μέτσοβο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου BELL, επιχειρούσε στην κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά, όταν κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στην τεχνητή λίμνη Αώου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο κατέπεσε την στιγμή που επιχειρούσε να κάνει υδροληψία.

Οι δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο είναι σώοι. Πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό, που λειτουργούσε ως σύνδεσμος. Εξήλθαν μόνοι τους από το ελικόπτερο, ενώ στη συνέχεια κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά.

Το ελικόπτερο τύπου BELL 214 Β, που είναι μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων για να συμμετάσχει στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το Mega, καταγράφεται η στιγμή της πτώσης αλλά και η έκρηξη που ακολούθησε. Πηγές ενημέρωσης εκτιμούν ότι καθώς ο πιλότος προσπαθούσε να σώσει το ελικόπτερο, ενδεχομένως οι έλικες προσέκρουσαν σε κάποιο σημείο, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη.

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στα Γρεβενά, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, σε δύσβατο σημείο και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο στην Βάλια Κάλντα και τη θέση «Αβγό».

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.