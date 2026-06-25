Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των θυμάτων – Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες

Οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχουν εξελιχθεί σε τραγωδία, όπως άλλωστε αναμενόταν, με τον επίσημο απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και 971 τραυματίες. Οι δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, ήταν οι ισχυρότερες στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές, ιδίως στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία κηρύχθηκε «ζώνη καταστροφής» από την μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

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Διεθνή Νέα

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Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μια ανείπωτη τραγωδία εξελίσσεται το καταστροφικό χτύπημα των δύο σεισμών στη Βενεζουέλα, καθώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παρουσιάζει ραγδαία άνοδο.
  • Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 971 έχουν τραυματιστεί από τους ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό.
  • Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ ήταν οι ισχυρότεροι που έχουν καταγραφεί στη Βενεζουέλα σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός αιώνα, με τη Λα Γκουάιρα να χαρακτηρίζεται «ζώνη καταστροφής».

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Σε μια ανείπωτη τραγωδία εξελίσσεται το καταστροφικό χτύπημα των δύο σεισμών στη Βενεζουέλα, καθώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παρουσιάζει ραγδαία άνοδο όσο οι διασώστες προσεγγίζουν τα ισοπεδωμένα κτίρια.

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Οι δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες καταγράφονται ως οι ισχυρότερες που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, έχουν προκαλέσει βιβλικές καταστροφές.

Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 971 έχουν τραυματιστεί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

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Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πολύ υψηλότερος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

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Η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 30 μετασεισμοί μετά τις δύο κύριες σεισμικές δονήσεις.


Σε συνέντευξή της στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Βενεζουέλας, η μεταβατική Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη για την αποστολή διασωστών, καθώς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη δημιουργία ενός αρχικού ταμείου ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την ανοικοδόμηση της χώρας.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στον ιδιωτικό τομέα ζητώντας βοήθεια με τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων για την ενίσχυση του έργου των διασωστικών συνεργείων.

Φωτογραφία: AP

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες της Βενεζουέλας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να παραμείνουν «ενωμένοι» και να μην εγκαταλείπουν τα σπίτια τους εφόσον οι κτιριακές δομές είναι ασφαλείς, προσθέτοντας ότι στις 19:00 τοπική ώρα θα πραγματοποιηθεί εθνική προσευχή για όλες τις θρησκείες.

Ιστορικοί σεισμοί

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στη Βενεζουέλα σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός αιώνα, ενώ έγιναν αισθητοί σε ολόκληρη την περιοχή.

Μάλιστα, η δόνηση των 7,5 Ρίχτερ αποτελεί την πιο ισχυρή που πλήττει τη χώρα από τις 29 Οκτωβρίου 1900, όταν ένας σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στα ανοικτά των ακτών της.

Ζώνη καταστροφής η Λα Γκουάιρα

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά συγκλονιστικές εικόνες, δείχνοντας τρία μικρά παιδιά, καλυμμένα με σκόνη, τη στιγμή που ανασύρονταν από τα ερείπια στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα λόγω του τεράστιου αριθμού των κτιρίων που έχουν ισοπεδωθεί, με τη Ροντρίγκες, να τη χαρακτηρίζει επίσημα ως «ζώνη καταστροφής».

Διεθνής κινητοποίηση και υποστήριξη

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης και παροχής βοήθειας, με τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιείται με ταχείς ρυθμούς.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του ΟΗΕ, Έιμι Πόουπ, δήλωσε ότι ο οργανισμός κινητοποιεί επειγόντως δυνάμεις για την αξιολόγηση των αναγκών χιλιάδων ανθρώπων που επλήγησαν από τους σεισμούς.

«Συγκλονιστικά νέα από τη Βενεζουέλα, όπου δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη χώρα σε διάστημα λίγων λεπτών, με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να τραυματιστούν πολλοί και να πληγούν ολόκληρες κοινότητες» έγραψε η ίδια, τονίζοντας πως «η άμεση διεθνής υποστήριξη είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης».


Οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Χιλή και άλλες χώρες έχουν ήδη προσφέρει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ενώ νέες δεσμεύσεις στήριξης καταφθάνουν συνεχώς, καθώς Ευρωπαίοι ηγέτες παίρνουν θέση.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Χάντζα Λαμπίμπ, δήλωσε ότι «οι εταίροι που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ παρέχουν ήδη βοήθεια επί του εδάφους, το σύστημα Copernicus έχει ενεργοποιηθεί και είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τη βοήθεια», εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στα θύματα.


Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους Βενεζουελάνους μετά τους χθεσινοβραδινούς καταστροφικούς σεισμούς. Σκέφτομαι ιδιαίτερα τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Γαλλία

Αναπτύσσει άμεσα μια εξειδικευμένη ομάδα 85 διασωστών και χειριστών έρευνας και διάσωσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του και δηλώνοντας την ετοιμότητα της γαλλικής βοήθειας.

Ισπανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι προσέφερε στη Βενεζουέλα έκτακτη βοήθεια μέσω της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME) και του οργανισμού αναπτυξιακής βοήθειας της χώρας.

Γερμανία

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μπορεί να διαθέσει έξι μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου A400M για επείγουσα υποστήριξη, προκειμένου η χώρα να είναι σε θέση να «μεταφέρει προσωπικό και εξοπλισμό» στη Βενεζουέλα, καθώς και για να διευκολύνει τις μεταγωγικές πτήσεις εντός της Βενεζουέλας.

Ιταλία

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τις αρχές και τον λαό της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι η Ιταλία εργάζεται «για την άμεση ενεργοποίηση κάθε διαύλου ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης προς τους συμπατριώτες μας».

Βρετανία

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, προστέθηκε στη μακρά λίστα των διεθνών προσωπικοτήτων που προσφέρουν στήριξη. Σε ανάρτησή της στο X ανέφερε: «Οι σκέψεις μου είναι με όσους επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Συνεργαζόμαστε με εταίρους για την αξιολόγηση των αναγκών και τη συνδρομή στην παγκόσμια ανταπόκριση. Οι Βρετανοί υπήκοοι θα πρέπει να ακολουθούν τις συμβουλές των τοπικών αρχών και να ελέγχουν τις σελίδες ταξιδιωτικών οδηγιών του FCDO για τις τελευταίες πληροφορίες».

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