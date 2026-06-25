Τραγωδία στη Βενεζουέλα: Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των θυμάτων – Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες

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Σε μια ανείπωτη τραγωδία εξελίσσεται το καταστροφικό χτύπημα των δύο σεισμών στη Βενεζουέλα, καθώς ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παρουσιάζει ραγδαία άνοδο όσο οι διασώστες προσεγγίζουν τα ισοπεδωμένα κτίρια.

Οι δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες καταγράφονται ως οι ισχυρότερες που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, έχουν προκαλέσει βιβλικές καταστροφές.

Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 971 έχουν τραυματιστεί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πολύ υψηλότερος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 30 μετασεισμοί μετά τις δύο κύριες σεισμικές δονήσεις.



Σε συνέντευξή της στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Βενεζουέλας, η μεταβατική Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη για την αποστολή διασωστών, καθώς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη δημιουργία ενός αρχικού ταμείου ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την ανοικοδόμηση της χώρας.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στον ιδιωτικό τομέα ζητώντας βοήθεια με τη διάθεση βαρέων μηχανημάτων για την ενίσχυση του έργου των διασωστικών συνεργείων.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες της Βενεζουέλας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να παραμείνουν «ενωμένοι» και να μην εγκαταλείπουν τα σπίτια τους εφόσον οι κτιριακές δομές είναι ασφαλείς, προσθέτοντας ότι στις 19:00 τοπική ώρα θα πραγματοποιηθεί εθνική προσευχή για όλες τις θρησκείες.

Ιστορικοί σεισμοί

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στη Βενεζουέλα σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός αιώνα, ενώ έγιναν αισθητοί σε ολόκληρη την περιοχή.

Μάλιστα, η δόνηση των 7,5 Ρίχτερ αποτελεί την πιο ισχυρή που πλήττει τη χώρα από τις 29 Οκτωβρίου 1900, όταν ένας σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στα ανοικτά των ακτών της.

Ζώνη καταστροφής η Λα Γκουάιρα

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά συγκλονιστικές εικόνες, δείχνοντας τρία μικρά παιδιά, καλυμμένα με σκόνη, τη στιγμή που ανασύρονταν από τα ερείπια στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα λόγω του τεράστιου αριθμού των κτιρίων που έχουν ισοπεδωθεί, με τη Ροντρίγκες, να τη χαρακτηρίζει επίσημα ως «ζώνη καταστροφής».

Footage from La Guaira shows buildings partially collapsed..looks like a war zone. #Earthquake pic.twitter.com/OouUcYLonR — Mr ashen (@TheOfficialMrA1) June 25, 2026

Reporte #EnImagenes Este video es de La Guaira 💔 Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela: Datos principales:

– Hora: 18:04 (hora local)

– Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km) ¿Dónde se sintió?… pic.twitter.com/iold6VFJjf — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026

Διεθνής κινητοποίηση και υποστήριξη

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης και παροχής βοήθειας, με τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιείται με ταχείς ρυθμούς.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του ΟΗΕ, Έιμι Πόουπ, δήλωσε ότι ο οργανισμός κινητοποιεί επειγόντως δυνάμεις για την αξιολόγηση των αναγκών χιλιάδων ανθρώπων που επλήγησαν από τους σεισμούς.

«Συγκλονιστικά νέα από τη Βενεζουέλα, όπου δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη χώρα σε διάστημα λίγων λεπτών, με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να τραυματιστούν πολλοί και να πληγούν ολόκληρες κοινότητες» έγραψε η ίδια, τονίζοντας πως «η άμεση διεθνής υποστήριξη είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης».

Heartbreaking news from Venezuela, where two powerful earthquakes struck within moments, lives lost, many injured, and communities affected.@UNmigration is mobilizing with partners to assess needs and support those impacted. Swift international support is critical to respond.🇻🇪 — Amy Pope (@IOMchief) June 25, 2026



Οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Χιλή και άλλες χώρες έχουν ήδη προσφέρει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ενώ νέες δεσμεύσεις στήριξης καταφθάνουν συνεχώς, καθώς Ευρωπαίοι ηγέτες παίρνουν θέση.

The United States extends our deepest condolences to the people of Venezuela following the devastating earthquakes. Our hearts are with all those who have lost loved ones, those injured, and the courageous rescue workers working tirelessly in the aftermath. America stands… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 25, 2026

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Χάντζα Λαμπίμπ, δήλωσε ότι «οι εταίροι που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ παρέχουν ήδη βοήθεια επί του εδάφους, το σύστημα Copernicus έχει ενεργοποιηθεί και είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τη βοήθεια», εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στα θύματα.

My condolences to the victims of the earthquake in Venezuela. We are following the situation with our field staff and partners there. EU-funded partners are already providing help on the ground, Copernicus is activated & we stand ready to step up assistance. #EUSolidarity — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) June 25, 2026



Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους Βενεζουελάνους μετά τους χθεσινοβραδινούς καταστροφικούς σεισμούς. Σκέφτομαι ιδιαίτερα τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Expresamos nuestra solidaridad con todos los venezolanos tras los devastadores terremotos de anoche. Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2026

Γαλλία

Αναπτύσσει άμεσα μια εξειδικευμένη ομάδα 85 διασωστών και χειριστών έρευνας και διάσωσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του και δηλώνοντας την ετοιμότητα της γαλλικής βοήθειας.

Je viens d’échanger avec @delcyrodriguezv, à la suite du violent séisme qui a frappé Caracas et plusieurs régions du pays. J’ai exprimé la solidarité de la France envers le peuple vénézuélien et adressé nos pensées aux victimes et à leurs proches.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

Ισπανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι προσέφερε στη Βενεζουέλα έκτακτη βοήθεια μέσω της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME) και του οργανισμού αναπτυξιακής βοήθειας της χώρας.

Γερμανία

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μπορεί να διαθέσει έξι μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου A400M για επείγουσα υποστήριξη, προκειμένου η χώρα να είναι σε θέση να «μεταφέρει προσωπικό και εξοπλισμό» στη Βενεζουέλα, καθώς και για να διευκολύνει τις μεταγωγικές πτήσεις εντός της Βενεζουέλας.

Ιταλία

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τις αρχές και τον λαό της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι η Ιταλία εργάζεται «για την άμεση ενεργοποίηση κάθε διαύλου ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης προς τους συμπατριώτες μας».

Nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, esprimo a nome del Governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. La Presidenza del Consiglio è in continuo contatto con il… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 25, 2026

Βρετανία

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, προστέθηκε στη μακρά λίστα των διεθνών προσωπικοτήτων που προσφέρουν στήριξη. Σε ανάρτησή της στο X ανέφερε: «Οι σκέψεις μου είναι με όσους επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Συνεργαζόμαστε με εταίρους για την αξιολόγηση των αναγκών και τη συνδρομή στην παγκόσμια ανταπόκριση. Οι Βρετανοί υπήκοοι θα πρέπει να ακολουθούν τις συμβουλές των τοπικών αρχών και να ελέγχουν τις σελίδες ταξιδιωτικών οδηγιών του FCDO για τις τελευταίες πληροφορίες».