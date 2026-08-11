Σφοδρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, στο Ηράκλειο. Το ατύχημα συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας μετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο ΠΑΓΝΗ, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία, ενώ οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

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τροχαίο Αρκαλοχώρι Ηράκλειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/08) στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, στο Ηράκλειο.
  • Το τροχαίο συνέβη όταν το ένα αυτοκίνητο φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή μετωπική σύγκρουση με το δεύτερο όχημα.
  • Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/08) στον κόμβο Αρκαλοχωρίου, στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο συνέβη όταν το ένα αυτοκίνητο φέρεται να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή μετωπική σύγκρουση με το δεύτερο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Δείτε τις εικόνες:

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