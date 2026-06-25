Καταιγίδα πυραύλων στο Νότιο Ιόνιο από το Πολεμικό Ναυτικό – ΒΙΝΤΕΟ

Με φόντο τις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις, το Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή άσκηση μεγάλης κλίμακας στο Νότιο Ιόνιο εξαπολύοντας καταιγίδα πυραύλων Harpoon, Exocet, Hellfire και ρουκετών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η πρόσφατη, ευρείας κλίμακας επιχειρησιακή άσκηση που πραγματοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου αποτέλεσε μια ηχηρή επίδειξη ισχύος και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή παραμένουν ρευστές, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν στην πράξη ότι διαθέτουν τόσο τα μέσα όσο και την τεχνογνωσία για την απόλυτη προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Το κεντρικό μενού της άσκησης περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό μπαράζ πραγματικών πυρών, με τη συμμετοχή μονάδων επιφανείας, υποβρυχίων και εναερίων μέσων, καθηλώνοντας τους αναλυτές με την ακρίβεια και την πολυπλοκότητα των σεναρίων.

Το φονικό οπλοστάσιο στην πράξη

Το αποκορύφωμα της άσκησης ήταν αναμφίβολα οι συντονισμένες βολές κατευθυνόμενων βλημάτων επιφανείας-επιφανείας. Οι φρεγάτες του στόλου δοκίμασαν με απόλυτη επιτυχία τους στρατηγικούς πυραύλους Harpoon, οι οποίοι αποτελούν το βαρύ πυροβολικό του ναυτικού μας στον πόλεμο επιφανείας. Η ακρίβεια με την οποία οι πύραυλοι αυτοί έπληξαν τους στόχους σε μεγάλες αποστάσεις επιβεβαίωσε την άριστη κατάσταση συντήρησης των οπλικών συστημάτων και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των πληρωμάτων.

Παράλληλα, οι ταχείς πυραυλάκατοι του στόλου εξαπέλυσαν βλήματα Exocet, ένα όπλο με θρυλική ιστορία και αποδεδειγμένη φονικότητα. Η χρήση των Exocet στο Νότιο Ιόνιο έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την ικανότητα των ελληνικών πλοίων να δημιουργούν ζώνες απαγόρευσης πρόσβασης και άρνησης περιοχής, εγκλωβίζοντας οποιαδήποτε απειλή επιχειρήσει να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία.

Καταιγίδα από αέρος: Hellfire και Ρουκέτες

Η άσκηση δεν περιορίστηκε μόνο στα βαρέα βλήματα των μεγάλων μονάδων επιφανείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συντονισμό της ναυτικής αεροπορίας και των ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία επιχείρησαν σε σενάρια εγγύς υποστήριξης και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. Τα ελικόπτερα Aegean Hawk και τα νέα αποκτήματα Romeo του ναυτικού πραγματοποίησαν εξαιρετικά ακριβείς βολές με πυραύλους Hellfire και ρουκέτες αντίστοιχα, πλήττοντας πλωτούς στόχους μικρότερου μεγέθους που προσομοίωναν αποβατικές δυνάμεις ή ταχύπλοα του εχθρού.

Το σκηνικό της εικονικής μάχης συμπληρώθηκε από μαζικές βολές ρουκετών και βαρέων πολυβόλων από τα εναέρια μέσα, δημιουργώντας ένα τείχος πυρός πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι βολές αυτές ανέδειξαν την πολυδιάστατη φύση των σύγχρονων ναυτικών επιχειρήσεων, όπου ο έλεγχος του θαλάσσιου χώρου απαιτεί την άριστη συνεργασία μεταξύ πλοίων και ιπτάμενων μέσων.

Το πολυεπίπεδο μήνυμα του Πολεμικού Ναυτικού

Πίσω από τον καπνό των εκτοξεύσεων και τις επιτυχείς πλήξεις των στόχων, η άσκηση αυτή εξέπεμψε ένα σαφές, πολυεπίπεδο μήνυμα τόσο προς τους συμμάχους όσο και προς τους δυνητικούς επιβουλείς της χώρας. Το Πολεμικό Ναυτικό διαμήνυσε ότι παραμένει ένας σύγχρονος, απόλυτα μάχιμος και τεχνολογικά προηγμένος στόλος, ικανός να διεξάγει επιχειρήσεις υψηλής έντασης κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η επιλογή του Νοτίου Ιονίου για τη διεξαγωγή αυτών των βαρέων βολών δεν ήταν τυχαία, καθώς υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της περιοχής για τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών προς την Κεντρική Μεσόγειο. Το Πολεμικό Ναυτικό απέδειξε ότι διαθέτει την ισχύ να προστατεύσει όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, λειτουργώντας ως ο απόλυτος εγγυητής της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της άσκησης, η αποτρεπτική ισχύς της Ελλάδας ενισχύθηκε σημαντικά, στέλνοντας το μήνυμα ότι όποιος υποτιμήσει την ετοιμότητα του ελληνικού στόλου, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια καταιγίδα αμείλικτων και χειρουργικών πληγμάτων.

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