Μουσταφά Φαλ: Ο 17ος «ερυθρόλευκος» που… βάφτηκε «πράσινος»

Στη λίστα με τους «προδότες», οι οποίοι αψήφησαν το μένος των φιλάθλων και… τόλμησαν να φορέσουν τη φανέλα του «αιώνιου» αντιπάλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, γράφτηκε χθες (24/6/2026) το όνομα του Μουσταφά Φαλ. Ο Φαλ έγινε ο 17ος «ερυθρόλευκος που… βάφτηκε «πράσινος» και ο 34ος παίκτης συνολικά που αγωνίστηκε τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό. Πλέον, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ισοβαθμούν σε «κλοπές» με 17 έκαστος.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την Τετάρτη (24/6) τη σύναψη συνεργασίας με τον Γάλλο διεθνή σέντερ, Μουσταφά Φαλ, για 2+1 χρόνια, ο οποίος είχε αγωνιστεί επί πέντε σεζόν (2021-2026) στον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, ο Φαλ κατέκτησε ένα τρόπαιο EuroLeague (2026), τέσσερα πρωταθλήματα (2022, 2023, 2025, 2026) και τρία κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024) με την ερυθρόλευκη φανέλα. Την τελευταία σεζόν ήταν παρατηρητής στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά (ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο) στους τελικούς της Greek Basketball League τη σεζόν 2024-25. Ο Φαλ τραυματίστηκε μέσα στο ΟΑΚΑ και νυν T-Center, στο 5ο λεπτό του 3ου τελικού Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά επέλεξε να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με τον 34χρονο Γάλλο σέντερ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, λίγες ημέρες αφού ανακοινώθηκε η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία των «πρασίνων» να εισηγείται στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την απόκτησή του.

Ο Τολιόπουλος πριν τον Φαλ

Ο τελευταίος «ερυθρόλευκος» που βάφτηκε «πράσινος» ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα από το 2015 έως το 2018. Μάλιστα, το 2015 ο Τολιόπουλος είχε υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά στις 3 Ιανουαρίου 2019, το συμβόλαιό του με την ομάδα του Πειραιά λύθηκε. Έκτοτε, ο Βασίλης Τολιόπουλος. πριν γίνει 16ος «ερυθρόλευκος» που βάφτηκε «πράσινος» και ο 33ος παίκτης συνολικά που αγωνίστηκε τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό, φόρεσε τη φανέλα των Άρη, ΑΕΚ, Ιωνικού Νικαίας, ΠΑΟΚ, της γαλλικής Μπουλαζάκ, ενώ είχε επιστρέψει στον Άρη τη διετία 2023-25. Στον Παναθηναϊκό υπέγραψε στις 23 Ιουνίου 2025.

Ο Σλούκας

Ακριβώς πριν τον Βασίλη Τολιόπουλο, ένας «ερυθρόλευκος» που βάφτηκε «πράσινος» ήταν ο νυν αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, κάτι που συνέβη το καλοκαίρι του 2023. Ο Σλούκας μεταπήδησε στον Παναθηναϊκό, για να γίνει αρχηγός του, ν’ αναδειχτεί πρωταθλητής Euroleague και MVP του φάιναλ φορ του Βερολίνου (2024) και λίγες εβδομάδες αργότερα να στεφθεί και πρωταθλητής Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, αν και ο Ολυμπιακός, με μειονέκτημα έδρας, είχε προηγηθεί με 2-0 στη σειρά των τελικών της Basket League. Όμως την επόμενη σεζόν (2024-25), ο Κώστας Σλούκας θα κατακτούσε μόνο το Κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, αφού η πρώην ομάδα του, ο Ολυμπιακός στέφθηκαν Πρωταθλητές Ελλάδας 2025 (με 3-1) αν και με μειονέκτημα έδρας, ενώ είχαν κατακτήσει και το Super Cup. Τόσο ο Παναθηνϊκός όσο και ο Ολυμπιακός, αν και βρέθηκαν στο φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι το 2025 δεν θα κατάφερναν να προκριθούν στον τελικό, για να συναντηθούν στον «μικρό τελικό», ο οποίος θα ήταν και ο τελευταίας «μικρός τελικός» στην Ιστορία της Euroleague (σ.σ. άλλαξε το σύστημα διεξαγωγής από τη σεζόν 2025-26), με τον Ολυμπιακό να τερματίζει 3ος με νίκη, 97-93, επί των «πρασίνων», στη Μέση Ανατολή.

Ο τελευταίος που ακολούθησε την αντίθετη πορεία, δηλαδή από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό ήταν ο Αργεντινός Λούκα Βιλντόσα το καλοκαίρι του 2024. O 29χρονος Αργεντινός που το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε στον Παναθηναϊκό μετά από μία σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα, έγινε ο 17ος παίκτης στην ιστορία που βάφτηκε «ερυθρόλευκος» έχοντας πρότερο «πράσινο βίο» και 32ος στο σύνολο τότε σε μεταπηδήσεις εκατέρωθεν. O Βιλντόσα που το 2022 υπήρξε για λίγο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, κατέκτησε τη Euroleague και το ελληνικό πρωτάθλημα (2024) στην πρώτη σεζόν του στο «τριφύλλι», αλλά αν και είχε τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους», ο Εργκίν Αταμάν δεν επιθυμούσε την παραμονή του. Έτσι, ο Αργεντινός έλαβε αποζημίωση από τον Παναθηναϊκό, ενώ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας 2025 και το Super Cup, ενώ ήταν 3ος στη Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό, με 97-93, στον «μικρό τελικό».

Ο τελευταίος παίκτης που είχε πει «αντίο» στους «πράσινους» για να φορέσει τα ερυθρόλευκα πριν από τον Λούκα Βιλντόσα ήταν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στις 14 Αυγούστου 2019. To τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού πριν από τον Βιλντόσα, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ομάδα του Παναθηναϊκού στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 σε παιχνίδι εντός έδρας εναντίον του Πανιωνίου για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Μόλις σε ηλικία 15 ετών δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε αναγνωρίσει το ταλέντο του προσφέροντάς του συμβόλαιο το 2012! Ο Χαραλαμπόπουλος φόρεσε και τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, τη σεζόν 2017-18. Εν τέλει, οι «πράσινοι» έλυσαν τη συνεργασία μαζί του το καλοκαίρι του 2018 και μετά από ένα χρόνο στο Λαύριο (είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο), υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό στις 14/8/2019. Όμως, το 2021 ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό.

Την 1η Ιουλίου 2019, ένας ακόμη πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο επίσης νεαρός Αντώνης Κόνιαρης ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους». Ο 22χρονος διεθνής πόιντ γκαρντ είχε φορέσει, όπως και ο Χαραλαμπόπουλος τη φανέλα του Παναθηναϊκού (2014-16) και του ΠΑΟΚ πριν ρίξει «άγκυρα» στο λιμάνι. Την αντίστροφη πορεία ακολούθησε πάντως ο Γιάννης Αθηναίου, ο οποίος πριν 2 ημέρες, στις 12/8/2019 ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Ο Αθηναίου ήταν παίκτης του Ολυμπιακού από το 2015 έως και το 2017, ενώ είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει φορέσει τη φανέλα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ και Πανιωνίου!

Ο διεθνής σέντερ, Γιώργος Μπόγρης, ήταν ο προηγούμενος που… τόλμησε να περάσει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, πριν τους Κόνιαρη και Χαραλαμπόπουλο. Ο Μπόγρης αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη διετία 2009-11. Καθώς είναι γεννημένος το 1989, ήταν 20 χρόνων όταν υπέγραψε στους «πράσινους», με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να εισηγείται την απόκτησή του λόγω των εξαιρετικών εμφανίσεών του με την εθνική Νέων Ανδρών. Πριν υπογράψει στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε έναν τίτλο Euroleague (2011), 2 πρωταθλήματα Ελλάδας (2010, 2011), αγωνιζόταν για 6 σεζόν με τη φανέλα του Ηλυσιακού (2003-09). Το καλοκαίρι του 2017 αποκτήθηκε από τους Πειραιώτες τους οποίους αποχαιρέτησε το καλοκαίρι του 2019 βρίσκοντας τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του στον Προμηθέα Πατρών.

Προηγούμενος «προδότης» που πέρασε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, πριν τον Γιάννη Αθηναίου, υπήρξε ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο διεθνής φόργουορντ είχε γίνει το καλοκαίρι του 2018 ο 13ος παίκτης στην ιστορία που βάφτηκε «πράσινος», έχοντας πρότερο «ερυθρόλευκο» βίο, και 27ος στο σύνολο σε μεταπηδήσεις εκατέρωθεν. Μετά από 5 σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού (2013-18), ο Ιωάννης Παπαπέτρου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός στις 10 Ιουλίου 2018.

Το καλοκαίρι του 2017, ο Ματ Λοτζέσκι είχε ακολουθήσει την ίδια διαδρομή με τον Παπαπέτρου. Από το 2013 αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ο Αμερικανοβέλγος σμολ φόργουορντ, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζε ήταν ο λόγος που οι Πειραιώτες δεν θέλησαν να ανανεώσουν τη συνεργασία μαζί του. Τον ήθελε, όμως, ο Τσάβι Πασκουάλ και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έσπευσε να τον ντύσει στα πράσινα!

Ο Γιάννης Μπουρούσης… το έπραξε το καλοκαίρι του 2016 υπογράφοντας στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε το νταμπλ Ελλάδας. Ο Καρδιτσιώτης σέντερ είχε αγωνιστεί στην ομάδα του Πειραιά από το 2006 έως το 2011.

Στη θέση του σέντερ αγωνιζόταν και ο αμέσως προηγούμενος «προδότης» από τον Μπουρούση, ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης. Ο Μαυροκεφαλίδης αγωνίστηκε για δύο θητείες στον Ολυμπιακό (2007-08 και 2009-11), για να μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό το 2013, αν και τον διεκδίκησε και η ομάδα του Πειραιά. Την πράσινη φανέλα φόρεσε για δύο σεζόν, μέχρι το 2015, ενώ εκείνο το καλοκαίρι (του 2015), μετά από μείωση αποδοχών που του προτάθηκε, επέλεξε να πει το «ναι» στην ΑΕΚ.

Το καλοκαίρι του 2012 αποτελεί… σταθμό… ανταλλαγών, αφού ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις… αλλά τέσσερις παίκτες πήραν τη μεγάλη απόφαση! Ο Στράτος Περπέρογλου, μεταπηδώντας από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2012, ήταν η πιο… επώδυνη «προδοσία». Ο Γκεόργκι Σερμαντίνι ήταν ο δεύτερος που είχε θητεία στον Παναθηναϊκό, αλλά υπέγραψε στους Πειραιώτες, μεσούσης της σεζόν πάντως, ενώ ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης έγινε ο τρίτος, αφού, μετά το πέρασμά του από τη Μακάμπι (ανακοινώθηκε σήμερα από την «ομάδα του λαού»), ξέχασε όσα έλεγαν για εκείνον οι «πράσινοι», όσο φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, που είναι Πειραιώτης και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τον μπάσκετ από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, επέστρεψε για τρίτη θητεία στους «πράσινους» (δεν είχε αγωνιστεί, πάντως, ποτέ στην ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού). Δύσκολα φαίνεται, λοιπόν, πως θα καταρριφθεί το ρεκόρ του 2012 των τεσσάρων ενόχων της «εσχάτης προδοσίας»!

Το 2012, λοιπόν, λίγους μήνες μετά τη μεγάλη απόφαση του Στράτου Περπέρογλου να βγάλει την πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού και να ντυθεί στα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, ακόμη ένας πρώην «πράσινος», ο Γκεόργκι Σερμαντίνι, πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα των παικτών με θητεία και στους δύο «αιωνίους» του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο 23χρονος Γεωργιανός σέντερ υπήρξε μέλος της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς από το 2008 έως το 2010. Κι αν την πρώτη σεζόν στον Παναθηναϊκό είχε μικρή συμμετοχή, λόγω και του νεαρού της ηλικίας του (μόλις σε 1 αγώνα στην Ευρωλίγκα και 4 στην Α1), την τελευταία πήρε περισσότερες ευκαιρίες (12 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, 19 στην Α1). Ο Σερμαντίνι είχε γίνει ο 13ος «πράσινος» που… βάφτηκε «ερυθρόλευκος» στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και άδραξε την ευκαιρία (όπως και ο Περπέρογλου, που αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρωλίγκας το 2009 και το 2011 με τον Παναθηναϊκό) να προσθέσει το όνομά του δίπλα σ’ αυτό του Βασίλη Σπανούλη στη λίστα των παικτών που κατέκτησαν τον τίτλο της πρώτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και με τις δύο φανέλες.

Ο Βασίλης Σπανούλης

Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, νυν Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής, αλλά και προπονητής του Άρη σήμερα, Βασίλης Σπανούλης, αναδείχτηκε, παράλληλα, και MVP του φάιναλ φορ (με Παναθηναϊκό το 2009 στο Βερολίνο και με Ολυμπιακό το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο). Κι αν ο Γκεόργκι Σερμαντίνι… δεν πρόλαβε ν’ αγαπηθεί από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, για να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα για την επιλογή του να φορέσει τη φανέλα των Πειραιωτών, ο Περπέρογλου και ακόμη περισσότερο δύο καλοκαίρια νωρίτερα ο Σπανούλης είχαν αψηφήσει την… οργή των «πράσινων» οπαδών!

Κάνοντας μία αναδρομή στην ιστορία, ο πρώτος «προδότης» υπήρξε ο Νίκος Ιορδανίδης, που το καλοκαίρι του 1979 -αν και έπαιζε από τα εφηβικά χρόνια του στον Παναθηναϊκό, κατακτώντας 6 πρωταθλήματα Ελλάδας με την ανδρική ομάδα (1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975)- πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, συμμετέχοντας και στον τελικό του Κυπέλλου με τους «ερυθρόλευκους» το 1980. Στην ομάδα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε μέχρι και το 1981. Το 1983 ο Νίκος Δαρίβας (έφυγε από τη ζωή το 2005) έγινε ο δεύτερος «πράσινος» μετά τον Ιορδανίδη, που «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό. Με προπονητή πρώτα τον Θύμιο Φιλίππου και εν συνεχεία τον «Πατριάρχη» Φαίδωνα Ματθαίου, στον Ολυμπιακό αγωνίστηκε δύο σεζόν (1983-84 και 1984-85).

Εκείνο το καλοκαίρι, αυτό του 1983, καταγράφτηκε και η πρώτη αντίστροφη… προδοσία: Ο νυν τεχνικός του Πανελευσινιακού, Γιώργος Σκροπολίθας, αγωνιζόταν στην ομάδα του Πειραιά μέχρι και το 1983, συμμετέχοντας και στον τελικό του Κυπέλλου εκείνη τη χρονιά. Όμως, η επόμενη χρονιά τον βρήκε στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1984 και το Κύπελλο το 1986, ενώ ήταν φιναλίστ Κυπέλλου με τους «πράσινους» το 1985. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε μέχρι το 1992.

Ο Πάσπαλι

Από το 1983 πέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια χωρίς… «αιώνιες ανταλλαγές»! Το 1994 ο Ζάρκο Πάσπαλι, που τόσο είχε αγαπηθεί από τον κόσμο του Ολυμπιακού, όταν το 1991 πήρε από το… χέρι τους Πειραιώτες και τους οδήγησε στην κορυφή της Ελλάδας (2 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα και στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1994 στο Τελ Αβίβ), προκάλεσε το… μίσος (δεν είναι υπερβολή) των «σκληροπυρηνικών» της «ερυθρόλευκης» κερκίδας. Τη μοναδική χρονιά που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό (1994-95) δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιον τίτλο.

Ο αριθμός των «προδοτών» που ακολούθησαν πορεία από τον έναν «αιώνιο» στον άλλον αυξήθηκε χθες (23/6/2026) σε 34, λοιπόν! Από τον Παναθηναϊκό… αλλαξοπίστησαν έως σήμερα 17 παίκτες, ενώ από τον Ολυμπιακό πήγαν στον Παναθηναϊκό 17 μέχρι τώρα.

Οι μετακινήσεις παικτών μεταξύ των «αιωνίων»

17 μετακινήσεις από Παναθηναϊκό σε Ολυμπιακό

Χρήστος Ιορδανίδης 1979-81

Νίκος Δαρίβας 1983-85

Άριαν Κόμαζετς 1998-99

Σάσα Βολκόφ 1994-95

Ντίνο Ράτζα 2000-01

Νίκος Οικονόμου 2000-01

Nίκος Μπουντούρης 2000-03

Νταμίρ Μουλαομέροβιτς 2006-07

Ανδρέας Γλυνιαδάκης 2009-12

Λάζαρος Παπαδόπουλος 2011-12

Βασίλης Σπανούλης 2010-21

Στράτος Περπέρογλου 2012-14

Γκιόργκι Σερμαντίνι 2012-13

Γιώργος Μπόγρης 2017-19

Αντώνης Κόνιαρης 2019-21

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 2019-21

Λούκα Βιλντόσα 2024-2025

17 μετακινήσεις από Ολυμπιακό σε Παναθηναϊκό

Γιώργος Σκροπολίθας 1983-92

Ζάρκο Πάσπαλι 1994-95

Τζόνι Ρότζερς 1999-02

Δημήτρης Παπανικολάου 2003-07

Πάτρικ Φέμερλινγκ 2004-06

Άντρια Ζίζιτς 2007-08

Βασίλης Ξανθόπουλος 2004-05, 2006-07, 2012-2013

Ιαν Βουγιούκας 2010-12

Σοφοκλής Σχορτσανίτης 2012-13

Λουκάς Μαυροκεφαλίδης 2013-15

Γιάννης Μπουρούσης 2016-17

Ματ Λοτζέσκι 2017-19

Ιωάννης Παπαπέτρου 2018-2022, 2023-2025

Γιάννης Αθηναίου 2019-2020

Κώστας Σλουκας 2023-…

Βασίλης Τολιόπουλος 2025-…

Μουσταφά Φαλ 2026-…

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ