Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Μουστάφα Φαλ για 2+1 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ.
Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ, γεννημένος το 1992 ύψους 2,18μ., έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με τους «πράσινους».
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Από τον Πειραιά στο ΟΑΚΑ
Η μετακίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο Φαλ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό μόλις πριν από λίγα 24ωρα.
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στο λιμάνι, ο θηριώδης σέντερ κατέγραψε 150 συμμετοχές στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά αγώνα, και πλέον ετοιμάζεται να θωρακίσει τη ρακέτα του «τριφυλλιού».