Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Μουστάφα Φαλ για 2+1 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουστάφα Φαλ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών. Η μετακίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο Φαλ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό μόλις λίγα 24ωρα πριν.

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Αθλητισμός

Μουστάφα Φαλ Παναθηναϊκός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με τους «πράσινους».
  • Η μετακίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο Φαλ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό μόλις πριν από λίγα 24ωρα.
  • Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στο λιμάνι, ο θηριώδης σέντερ κατέγραψε 150 συμμετοχές στην EuroLeague και πλέον ετοιμάζεται να θωρακίσει τη ρακέτα του «τριφυλλιού».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ.

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Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ, γεννημένος το 1992 ύψους 2,18μ., έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με τους «πράσινους».

 

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Η μετακίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο Φαλ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό μόλις πριν από λίγα 24ωρα.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στο λιμάνι, ο θηριώδης σέντερ κατέγραψε 150 συμμετοχές στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά αγώνα, και πλέον ετοιμάζεται να θωρακίσει τη ρακέτα του «τριφυλλιού».

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