Κερατέα: Νεκρός οδηγός σε τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της Κερατέας, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την εκτροπή ΙΧ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RPN, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στις 17:30, κοντά στην τοποθεσία Τογάνι και λίγο πριν από γέφυρα της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία έκτακτης ανάγκης. Οι αρμόδιες Αρχές διαπίστωσαν τον θάνατο του άνδρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ΙΧ βγήκε εκτός πορείας.