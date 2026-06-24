Κερατέα: Νεκρός οδηγός σε τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα Τετάρτη το απόγευμα στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην Κερατέα, έπειτα από εκτροπή του ΙΧ αυτοκινήτου που οδηγούσε. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 17:30, με τις συνθήκες να παραμένουν αδιευκρίνιστες και την Τροχαία να διενεργεί προανάκριση

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη το απόγευμα στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της Κερατέας, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την εκτροπή ΙΧ αυτοκινήτου.
  • Το θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε περίπου στις 17:30, με το όχημα να εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, καθώς τα στοιχεία ταυτότητας του νεκρού οδηγού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος της Κερατέας, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την εκτροπή ΙΧ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RPN, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στις 17:30, κοντά στην τοποθεσία Τογάνι και λίγο πριν από γέφυρα της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία έκτακτης ανάγκης. Οι αρμόδιες Αρχές διαπίστωσαν τον θάνατο του άνδρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ΙΧ βγήκε εκτός πορείας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ