Θεσσαλονίκη: «Με χτυπούσε και φοβήθηκα για τη ζωή μου» – Τι υποστηρίζει η 29χρονη για τον τραυματισμό του συντρόφου της

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας δηλώνει ότι είναι η 29χρονη, που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, μέσα σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει στην απολογία της και μέσω της συνηγόρου υπεράσπισής της, ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, έπειτα από ακόμη ένα βίαιο επεισόδιο εις βάρος της.

Η γυναίκα, ανέφερε ότι τη στιγμή του περιστατικού δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, την χτύπησε και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει από το σπίτι. Υπό το καθεστώς φόβου και αισθανόμενη ότι κινδυνεύει, φέρεται να αντέδρασε χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια, τραυματίζοντάς τον, όπως υποστηρίζει η ίδια.

«Την εγκλώβισε και της πήρε το κινητό» λέει η συνήγορός της.

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Η συνήγορος υπεράσπισης της 29χρονης, Μαργαρίτας Συμεωνίδου, περιγράφει μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, βρισκόταν για πολύ καιρό υπό καθεστώς κακοποίησης.

«Μιλάμε για ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας που υπέστη ξυλοδαρμό πριν προβεί σε αυτή την ενέργεια», τονίζει η δικηγόρος, υποστηρίζοντας «ότι η εντολέας της βρέθηκε σε κατάσταση ακραίου φόβου και αντέδρασε με στόχο την επιβίωσή της».

Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, μετά τον καβγά η 29χρονη, επιχείρησε να διαφύγει από το διαμέρισμα, ακόμη και πηδώντας από παράθυρο ή μπαλκόνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Η συνήγορός της αναφέρει ότι ο 24χρονος την εμπόδισε να φύγει, της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, όταν προσπάθησε να καλέσει την Αστυνομία και την κλείδωσε μέσα στο σπίτι, γεγονός που όπως υποστηρίζει, ενίσχυσε το αίσθημα εγκλωβισμού και πανικού που βίωνε.

Καταγγελία για απόπειρα στραγγαλισμού λίγες ημέρες πριν

Ιδιαίτερα σοβαρός είναι ο ισχυρισμός της κατηγορούμενης, ότι λίγες ημέρες πριν από το αιματηρό περιστατικό, είχε δεχθεί νέα βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, ο 24χρονος, φέρεται να επιχείρησε να τη στραγγαλίσει και εκείνη σώθηκε την τελευταία στιγμή. Το περιστατικό αυτό, όπως αναφέρει η συνήγορος υπεράσπισής της, συνέβαλε καθοριστικά στον τρόμο που ένιωσε, κατά την διάρκεια του τελευταίου καβγά.

«Παραλίγο να είχαμε ακόμη μία γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ξεκάθαρα αμύνθηκε. Δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος σε καμία περίπτωση», υπογραμμίζει η συνήγορος, προσθέτοντας ότι η ίδια η 29χρονη ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, μετά το συμβάν.

«Δεν είχε καταγγείλει τη βία που δεχόταν»

Η υπεράσπιση της κατηγορούμενης, αναφέρει ότι η 29χρονη, δεν είχε προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες για τα περιστατικά βίας που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, βίωνε στη σχέση της.

Όπως επισημαίνεται, παρότι γείτονες φέρονται να γνώριζαν για τις εντάσεις και τα επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού, η ίδια δεν είχε βρει το θάρρος να προσφύγει στις Αρχές. Η δικηγόρος της, υποστηρίζει ότι η αντίδρασή της ήταν αποτέλεσμα του φόβου και της αίσθησης ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος διαφυγής από την κατάσταση που αντιμετώπιζε.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων

Σε βάρος της 29χρονης, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά την προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό στην Άνω Πόλη

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί της Τρίτης (23/6/2026), σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικογραφίας, προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, κατά τη διάρκεια του οποίου η γυναίκα τραυμάτισε τον 24χρονο με δύο μαχαιριές.

Ο νεαρός υπέστη σοβαρά τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, τα ευρήματα της οποίας αναμένεται να ενταχθούν στη δικογραφία και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Πηγή: Rthess/ Voria