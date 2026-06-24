Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Αγρίνιο: 26χρονος χτύπησε και έστειλε τη μητέρα του στο νοσοκομείο – Απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο

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Σοβαρό επεισόδιο ενδοιοκογενειακής βίας σε χωριό του Αγρινίου, με πρωταγωνιστή έναν 26χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr, ο 26χρονος επιτέθηκε στην 49χρονη μητέρα του, τραυματίζοντάς την με ένα ξύλο κατά τη διάρκεια του έντονου οικογενειακού επεισοδίου. Παράλληλα, φέρεται να απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ φέρεται να παραβίασε και περιοριστικούς όρους που τού είχαν επιβληθεί από τη Δικαιοσύνη.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παραβίαση περιοριστικών μέτρων.

Η μητέρα του δράστη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο.