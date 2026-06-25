Μπακογιάννη στον Realfm 97,8: Διακρίνω μία μεγάλη αλαζονεία από τον Αλέξη Τσίπρα – Πολιτικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα Σαμαρά

Για τους παράγοντες που θα κρίνουν τις εκλογές, τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε μεταξύ άλλων, η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο καταγράφει δύο πράγματα. Μία σταθερά, που είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα διαφοροποιήσεις πάρα πολύ μεγάλες, ανάλογα με τις περιστάσεις, στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θυμάστε κάποια εποχή που η κ. Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει στο 15% και σήμερα είναι στο 3%, και ούτω καθεξής» τόνισε η κ. Μπακογιάννη.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείσα εάν η ΝΔ έχει αποκτήσει αντίπαλο, με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: «Ενδεχομένως. Δεν μπορώ ακόμα να το πω με βεβαιότητα. Διακρίνω μία μεγάλη αλαζονεία από τη μεριά του κ. Τσίπρα, ο οποίος μας ανήγγειλε ότι μέσα σε μία εβδομάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η πραγματικότητα όμως, είναι ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας. Ο λαός τον εξέλεξε στην αξιωματική αντιπολίτευση και του έδωσε τότε, 17,8%. Ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα του είχε μπει στη Βουλή, με αυτό το ρόλο. Τα τίναξε όλα στον αέρα, διέλυσε το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή και έρχεται σήμερα να μας αναγγείλει ότι με το καινούργιο κόμμα ξαναέγινε αξιωματική αντιπολίτευση».

Η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι δεν βλέπει να έχει αλλάξει πολιτικά ο κ. Τσίπρας, αν εξαιρέσει κανείς «μία άθλια συμπεριφορά, απέναντι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή αυτόν τον καιρό και οι οποίοι είναι στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενοι. Το πολιτικό ήθος σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει και αυτό ένα ρόλο».

Τι θα κρίνει τις εκλογές

Αναφορικά με τα ζητήματα που θα κρίνουν τις εκλογές, είπε: «Αναμφισβήτητα η οικονομία, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω πως όλα θα παίξουν ρόλο. Οι πολίτες σήμερα αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό, το οποίο πραγματικά είναι κινούμενη άμμος, με απειλές οι οποίες μας ξεφουρνίζονται καθημερινά. Εκεί που περιμένουμε κάποια ηρεμία, τινάζονται τα πράγματα στον αέρα.

Ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν σταθερές και αυτή η σταθερά θα αναζητηθεί κατά τη γνώμη μου από τους Έλληνες πολίτες, όταν θα κληθούν να πάνε στις κάλπες. Θα κρίνουν και την οικονομία, και το πορτοφόλι τους, και τις κοινωνικές παροχές, και τα πάντα, αλλά θα κρίνουν και την ασφάλειά τους, η οποία τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, ως Ελλάδα αναμφισβήτητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από 7 χρόνια».

Ερωτηθείσα εάν θα παίξουν ρόλο και τα θέματα του κράτους δικαίου, πχ οι υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές, απάντησε: «Βεβαίως. Όλα θα παίξουν ρόλο, όπως θα παίξει και ρόλο, κατά τη γνώμη μου, η θέση των κομμάτων στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Πώς θα θωρακίσουμε αυτό το κράτος δικαίου το οποίο όλοι λέμε ότι θέλουμε να θωρακίσουμε; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα, στη Συνταγματική Αναθεώρηση, να το κάνουμε».

Τι είπε για τον Ντόναλντ Τραμπ και την επίσκεψη στην Τουρκία

Σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις επιφυλάξεις που φέρεται να υπάρχουν από την αμερικανική πλευρά για επίσκεψη του στη χώρα μας και συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε: «Εγώ δεν ξέρω τον πρόεδρο Τραμπ και δεν ξέρω και τις προθέσεις του για να είμαι ειλικρινής. Όπως κάθε Ευρωπαίος πολίτης, παρακολουθώ τις κινήσεις του, σε καθημερινή βάση και λόγω δουλειάς, και βλέπω μια ευμετάβλητη θέση ανάλογα κάθε φορά με το τι πραγματικά πιστεύει και τι υποστηρίζει. Άρα, δεν θέλω να κρίνω παραπάνω την όλη κατάσταση. Αφήστε να δούμε. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Δεν πιστεύω πως είναι από τα πρώτα θέματα, τα οποία στη φάση αυτή μας απασχολούν πάντως».

Σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με «δώρα» για τον Ερντογάν, τόνισε: «Να τα δούμε τα δώρα. Μέχρι τώρα, έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον πέντε φορές, και μάλιστα και πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής, στη Ουάσιγκτον. Τότε, είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές και πριν γίνει η συνάντηση, είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35, με την αναβάθμιση των F-16 Viper, και όπως πήγε, έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή, όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να την αλλάξει, πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυτονόμηση Ρεπουμπλικάνων Γερουσιαστών, οι οποίοι αρχίζουν και τον καλούν να έρθει στο Κογκρέσο, πριν πάρει την οποιαδήποτε άλλη απόφαση για πόλεμο κλπ. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά».

Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος Σαμαρά

Σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τον βαθμό που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δημοσκοπική εικόνα που υπάρχει σήμερα, καθώς και την προσπάθεια της ΝΔ για αυτοδυναμία, απομειώνοντας τις ελπίδες της, απάντησε: «Τις ελπίδες όχι, αλλά ότι θα απομειώσει… ένα ποσοστό ναι. Το ποσοστό κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι συνταρακτικό, κατά τη γνώμη μου».

Ταυτόχρονα, ανέφερε πως έχει και σημασία από που θα αντλήσει ψήφους. «Αν θα αντλήσει ψήφους από την ακροδεξιά γενικώς ή αν θα πάρει ψήφους, που σήμερα καταγράφονται ως νεοδημοκράτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως θα μας κοστίσει από ψήφους που θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε από την γκρίζα ζώνη. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα Σαμαρά, μην έχετε αμφιβολίες. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τιμηθεί από την παράταξη, που η παράταξη του συγχώρεσε την πρώτη κίνηση, όταν έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έκανε υπουργό κλπ και μετά πρωθυπουργό, είναι πολύ δύσκολο, απευθυνόμενος σε αυτή την παράταξη να τους πει ότι για δεύτερη φορά, κάνω το ίδιο εγχείρημα και θα προσπαθήσω να εμποδίσω την κυβέρνηση να ξαναπάρει αυτοδυναμία. Πολιτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο», εκτίμησε.

Κληθείσα να σχολιάσει αυτό που υποστηρίζουν ορισμένοι σχετικά με την πιθανή κάθοδο Σαμαρά, ότι μπορεί να σηματοδοτεί σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με κεντρικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησε: «Δεν υπολογίζουν ένα πράγμα, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα οργανωμένο κόμμα, έχει αρχηγό που έχει κερδίσει μέχρι τώρα 5-6 εκλογές, ούτε ξέρω πόσες έχει κερδίσει. Ξαναπάει αυτός ο άνθρωπος, πάλι ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογές, και θα έρθει ένα κόμμα του 2, 3, 5% και θα πει στο μεγάλο κόμμα ότι δεν μου αρέσει ο αρχηγός σας, να τον αλλάξετε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πράγμα; Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και των σεναρίων. Από σενάρια, δόξα τω Θεώ έχω ακούσει χιλιάδες».

Ο χρόνος των εκλογών

Τέλος σχετικά με τον χρόνο των εκλογών, προέβλεψε ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. «Εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει. Αυτό εκτιμώ. Και στις προηγούμενες εκλογές, για κανένα χρόνο ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, κάθε λίγο και λιγάκι του έλεγαν κάνε τώρα εκλογές, και αυτός πεισματικά πήγε στο τέλος της τετραετίας. Η αίσθηση μου είναι ότι ακριβώς το ίδιο θα κάνει και τώρα».