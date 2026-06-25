Ηράκλειο: Στις φλόγες εργοστάσιο στον Αϊ Γιάννη Χωστό – Κινδυνεύουν σπίτια, μήνυμα από το 112

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Πυρκαγιά ξέσπασε πριν τις 15.00 της Πέμπτης σε αυλή εργοστασίου στην περιοχή Άη Γιάννης Χωστού στο Ηράκλειο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι μεγάλη, καθώς οι φλόγες καίνε συστοιχίες από αποθηκευμένες ξύλινες παλέτες. Λόγω της εξαιρετικά εύφλεκτης φύσης των υλικών, το θερμικό φορτίο αυξήθηκε ραγδαία και η φωτιά πήρε γρήγορα ανησυχητικές διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι η περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού είναι πυκνοκατοικημένη. Το γεγονός αυτό επέτεινε την ανησυχία των αρχών και των περιοίκων από τα πρώτα λεπτά.

Σύμφωνα με το ekriti, το σύννεφο καπνού έγινε άμεσα ορατό από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης του Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οχήματα και ανάλογο προσωπικό. Οι πυροσβέστες έστησαν αμέσως φραγμούς για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο στην αυλή και κατάφεραν να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς στο εσωτερικό του εργοστασίου ή σε παρακείμενες οικίες.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν με αμείωτη ένταση στην περιοχή για να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες που κινούνται στους γύρω δρόμους να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, συστήνεται στους κατοίκους της περιοχής να διατηρούν τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά.

Ήχησε το 112

Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα 112 για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Πληροφορίες σε τοπικά μέσα της Κρήτης αναφέρουν ότι οι φλόγες έφτασαν σε οικίες και μάλιστα ήδη κάποια σπίτια έχουν παραδοθεί στη φωτιά και έχουν προκληθεί ζημιές.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Στο σημείο επιχειρούσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχτεί και ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Π.Υ.:

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 25 Ιουνίου 2026, στις 15:00 το μεσημέρι, σε αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή Λοφούπολη Ηρακλείου Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 Ε/Π.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας..

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Οι δυνάμεις όμως αργότερα ενισχύθηκαν:

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο, στο #Hράκλειο Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημειώθηκε και μικρή έκρηξη στον χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.