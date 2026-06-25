Ιταλία: Φονικό πέρασμα του καύσωνα με 5 θανάτους – Στο «κόκκινο» 17 πόλεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε δοκιμασία διαρκείας εξελίσσεται το κύμα ακραίου καύσωνα που σαρώνει την Ιταλία, έχοντας ήδη κοστίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, την ώρα που ο υδράργυρος συνεχίζει την ανηφορική του πορεία προς τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι υγειονομικές αρχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πόλεις που τίθενται σε «κόκκινο συναγερμό» αυξάνονται καθημερινά, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα ακόμα και στη λειτουργία παγκόσμιας εμβέλειας πολιτιστικών μνημείων.

Οι πρώτες απώλειες από τις ακραίες θερμοκρασίες

Η Ιταλία μετρά ήδη τα πρώτα θύματα του σφοδρού καύσωνα. Μέσα σε λίγες ώρες, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Η αρχή έγινε στην περιοχή του Λόντι, όπου ένας 57χρονος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε αγροτική έκταση.

Λίγο αργότερα, ένας 61χρονος κατέρρευσε ενώ εργαζόταν σε αμπελώνα στην Πιατσέντσα, ενώ ένα αδιανόητο δράμα εκτυλίχθηκε στο κοιμητήριο του Γκαρλάσκο, όπου ένας 56χρονος υπέστη θανατηφόρα αδιαθεσία μπροστά στον τάφο των γονιών του.

Παράλληλα, ένας άστεγος εντοπίστηκε νεκρός σε πλατεία της Νάπολης, ενώ στην Πάδοβα, ένας εργάτης έχασε τη ζωή του την ώρα που δούλευε σε δίκτυο ύδρευσης.

Στο «κόκκινο» 17 πόλεις – Έκτακτη σύσκεψη του υπουργού Υγείας

Σήμερα, 17 πόλεις της χώρας βρίσκονται υπό κόκκινο συναγερμό: Ανκόνα, Μπάρι, Μπολόνια, Μπολτσάνο, Μπρέσια, Φλωρεντία, Φροζινόνε, Λατίνα, Μιλάνο, Περούτζια, Πεσκάρα, Ριέτι, Ρώμη, Τορίνο, Βενετία, Βερόνα και Βιτέρμπο.

Οι περιοχές που επηρεάζονται αυξάνονται καθημερινά. Μετά τις 16 πόλεις που βρίσκονταν στο «κόκκινο» την Τετάρτη και τις 17 την Πέμπτη, ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τις 18 την Παρασκευή.

Αυτή η ραγδαία επιδείνωση των δεδομένων ώθησε τον υπουργό Υγείας, Οράτσιο Σκιλάτσι, να συγκαλέσει έκτακτη τεχνική σύσκεψη στο υπουργείο με αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά», εξήγησε ο υπουργός.

Κορύφωση με 41 βαθμούς

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν δυνητικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την Lamma-CNR, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα θα καταγραφούν στη Φλωρεντία το ερχόμενο Σάββατο και στην Κοιλάδα του Πάδου τη Δευτέρα, φτάνοντας τους 40 και 41 βαθμούς αντίστοιχα.

Η αφόρητη ζέστη, όμως, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης.

Το διάσημο Μουσείο Ουφίτσι αναγκάστηκε να περιορίσει τις εισόδους του κοινού και να αναστείλει την πώληση εισιτηρίων για σήμερα, καθώς οι πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίες έθεσαν εκτός λειτουργίας το σύστημα κλιματισμού.

«Έχει ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για να ελαχιστοποιηθεί η δυσφορία των επισκεπτών και των εργαζομένων, αλλά και για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των έργων τέχνης», ανέφερε το μουσείο.

Πρόστιμα σε τουρίστες που βούτηξαν σε σιντριβάνια της Ρώμης

Σε δύο άνδρες επιβλήθηκε πρόστιμο στη Ρώμη, καθώς αντέδρασαν στην υπερβολική ζέστη κάνοντας βουτιά σε δύο μνημειώδη σιντριβάνια της πόλης, πριν ακινητοποιηθούν από την τοπική αστυνομία.

Τα δύο ξεχωριστά περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης και αφορούσαν δύο αλλοδαπούς.

Ένας 29χρονος, με καταγωγή από τη Νέα Γουινέα, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς την ώρα που βουτούσε στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 550 ευρώ και του δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από το σημείο.

Λίγες ώρες αργότερα, μια άλλη περίπολος της αστυνομίας εντόπισε έναν Ουκρανό υπήκοο μέσα στο Σιντριβάνι των Τεσσάρων Ποταμών στην Πιάτσα Ναβόνα.

Και σε αυτόν επιβλήθηκε πρόστιμο σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής αστυνομίας.