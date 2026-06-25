Καλλιθέα: Μόλις 15 ετών το θύμα της φονικής συμπλοκής – Στο μικροσκόπιο παλαιότερο περιστατικό ξυλοδαρμού

Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα, δεχόμενος θανάσιμη μαχαιριά στο στήθος, κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ περίπου 10 ατόμων το βράδυ της Τετάρτης. Το θύμα, το οποίο αναζητήθηκε για ώρες, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές καθώς είχε εντοπιστεί να έχει πάνω του μαχαίρι.

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Κοινωνία

δολοφονία Καλλιθέα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μόλις 15 ετών ήταν το θύμα της αιματηρής συμπλοκής στην Καλλιθέα, ο οποίος δέχτηκε θανάσιμη μαχαιριά στο στήθος και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
  • Το θύμα είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, έχοντας βρεθεί πάνω του ένα μαχαίρι.
  • Ο φερόμενος ως δράστης εξετάζεται από τους αστυνομικούς, ενώ το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, αν και το σενάριο του οπαδικού κινήτρου φαίνεται να απομακρύνεται.

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Μόλις 15 ετών είναι το θύμα της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ 10 ατόμων που συνέβη 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος δέχτηκε θανάσιμη μαχαιριά στο στήθος. Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, όπου δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

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Για πολλές ώρες κανείς δεν είχε αναζητήσει τον ανήλικο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή του. Αυτό έγινε πριν από λίγη ώρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για παραβίαση του νόμου. Συγκεκριμένα είχε συλληφθεί μία φορά για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.

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Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή καθώς το ενδεχόμενο του οπαδικού κινήτρου απομακρύνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχομένο να πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ αντίπαλων ομάδων, που συχνάζουν στην περιοχή, καθώς και αν σχετίζεται με προηγούμενο επεισόδιο που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ένα περιστατικό ξυλοδαρμού ανήλικου στην ίδια περιοχή, χωρίς όμως, να έχει υπάρξει επίσημη καταγραφή ή καταγγελία σχετική με αυτό.

Το χρονικό

Μία παρέα 8 ατόμων βρισκόταν σε πλατεία, ενώ στο ίδιο σημείο, στη συμβολή των οδών Μεγαλουπόλεως και Κρεμού στην Καλλιθέα, ήταν και τρία άτομα διαφορετικής παρέας, οι οποίοι κάλεσαν σε βοήθεια ακόμη πέντε άτομα, τα οποία έφτασαν με ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο στο σημείο.

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Αρχικά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, ακολούθησε συμπλοκή και κυνηγητό ανάμεσα στις δύο ομάδες στα γύρω στενά, το οποίο κατέληξε μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Μεγαλοπόλεως, όπου ο καθ’ ομολογίαν δράστης μαχαίρωσε στον θώρακα και στο στήθος το θύμα.

Ο δράστης άφησε το θύμα αιμόφυρτο και μαζί με τα υπόλοιπα άτομα διέφυγαν προς τα γύρω στενά.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 13 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων και του δράστη, ο οποίος είναι Έλληνας 18 ετών, ταυτοποιήθηκε, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη. Παράλληλα αναζητούνται και άλλα 4 άτομα που ήταν μαζί με το θύμα της επίθεσης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακόμη τρεις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Αθλητικής Βίας, όπου ο 18χρονος δράστης ομολόγησε ότι αυτός χτύπησε με μαχαίρι το θύμα, ενώ οι Αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο.

Οι αστυνομικοί επίσης έχουν εντοπίσει και ένα μαχαίρι για το οποίο αρχικά υπήρχε εικόνα πως επρόκειτο για το μαχαίρι της δολοφονικής επίθεσης, ωστόσο όπως είπε ο δράστης το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Έτσι, οι αστυνομικοί αναζητούν κι ένα δεύτερο μαχαίρι. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης ένα κατσαβίδι και μία μπλούζα, η οποία φέρεται να ανήκει στο θύμα της επίθεσης.

Τα διακριτικά της ίδιας ομάδας

Το άτομο που έχει υποδειχθεί και από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ως ο δράστης της δολοφονίας, εξετάζεται από τους αστυνομικούς, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μεταφερθεί και το μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο της συμπλοκής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος.

Ως προς το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο, καθώς κανείς από τους προσαχθέντες δεν ξεκαθαρίζει τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ. Πάντως, τόσο ο φερόμενος ως δράστης όσο και το θύμα έφεραν κάποια διακριτικά της ίδιας ομάδας, άρα το σενάριο το κίνητρο να ήταν οπαδικό φαίνεται να απομακρύνεται, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί.

Μεταξύ άλλων, οι Αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν εάν ο δράστης γνώριζε το θύμα, εάν είχαν προηγούμενα ή εάν συνέβη κάτι τυχαίο, που οδήγησε στη δολοφονία.

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