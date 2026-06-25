Καλλιθέα: Μόλις 15 ετών το θύμα της φονικής συμπλοκής – Στο μικροσκόπιο παλαιότερο περιστατικό ξυλοδαρμού

Μόλις 15 ετών είναι το θύμα της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ 10 ατόμων που συνέβη 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος δέχτηκε θανάσιμη μαχαιριά στο στήθος. Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”, όπου δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Για πολλές ώρες κανείς δεν είχε αναζητήσει τον ανήλικο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή του. Αυτό έγινε πριν από λίγη ώρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 15χρονο από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για παραβίαση του νόμου. Συγκεκριμένα είχε συλληφθεί μία φορά για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς. Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Άκουσα φωνές, είδα ένα παιδί πεσμένο κάτω» – Σκηνές τρόμου περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή καθώς το ενδεχόμενο του οπαδικού κινήτρου απομακρύνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχομένο να πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ αντίπαλων ομάδων, που συχνάζουν στην περιοχή, καθώς και αν σχετίζεται με προηγούμενο επεισόδιο που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες. Συγκεκριμένα στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ένα περιστατικό ξυλοδαρμού ανήλικου στην ίδια περιοχή, χωρίς όμως, να έχει υπάρξει επίσημη καταγραφή ή καταγγελία σχετική με αυτό.

Το χρονικό

Τα διακριτικά της ίδιας ομάδας

μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο της συμπλοκής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος. Το άτομο που έχει υποδειχθεί και από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ως ο δράστης της δολοφονίας , εξετάζεται από τους αστυνομικούς, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μεταφερθεί και τοτης συμπλοκής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος.