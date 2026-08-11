Απελευθερώθηκε Αμερικανός πρώην πεζοναύτης έπειτα από 4 χρόνια στη Ρωσία – «Χειρονομία καλής θέλησης του Πούτιν» λέει ο Τραμπ

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Ελεύθερος έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια κράτησης στη Ρωσία αφέθηκε ο 32χρονος Αμερικανός πρώην πεζοναύτης Ρόμπερτ Γκίλμαν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η απελευθέρωσή του συμφωνήθηκε έπειτα από συζητήσεις που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Μόσχα απελευθέρωσε τον Γκίλμαν για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σοβαρά το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Πούτιν ενέκρινε τη χορήγηση χάριτος, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή κρατουμένων ούτε παραχώρηση από την Ουάσινγκτον.

«Εκτιμούμε αυτή την απόφαση, καθώς και το γεγονός ότι η Ρωσία δεν ζήτησε κανέναν σε αντάλλαγμα. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία ανταλλαγή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε επίσης την απελευθέρωση, αναφέροντας: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Ρόμπερτ Γκίλμαν πίσω στις ΗΠΑ».

Σε κατάσταση που έμοιαζε με κατατονία

Η υγεία του Γκίλμαν είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένειά του και στις αμερικανικές αρχές.

Ο Έρικ Λέμπσον, διευθυντής στρατηγικής της οργάνωσης Global Reach, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια, είχε δηλώσει στο Reuters ότι στα τέλη Ιουνίου ο 32χρονος μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της φυλακής στο ψυχιατρικό τμήμα πολιτικού νοσοκομείου επειγόντων περιστατικών.

Η κατάστασή του τότε έμοιαζε με κατατονία και είχε αξιολογηθεί ως «διαχωριστικός λήθαργος». Η αδελφή του, Λέξι Χάντσον, είχε επίσης προειδοποιήσει για σοβαρή επιδείνωση της υγείας του και ζητούσε την επείγουσα απελευθέρωσή του.

Μετά την αποφυλάκισή του, πάντως, Αμερικανός αξιωματούχος που επικοινώνησε μαζί του ανέφερε ότι ο Γκίλμαν περπατούσε και μιλούσε.

«Συνολικά, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση», δήλωσε.

Επιστρέφει στις ΗΠΑ μαζί με τη μητέρα του

Ο Γκίλμαν επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με προορισμό το αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον. Μαζί του βρίσκεται η μητέρα του, Νίνα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης αναμένεται να εξεταστεί από τέσσερις γιατρούς, ενώ μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ πιθανότατα θα μεταφερθεί αεροπορικώς σε κέντρο αποκατάστασης στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, προκειμένου να λάβει ιατρική φροντίδα.

Στο Ντάλες αναμένεται να τον υποδεχθούν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Σεμπάστιαν Γκόρκα.

Στις προσπάθειες για την απελευθέρωσή του συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για θέματα ομήρων Άνταμ Μπόελερ.

Συνελήφθη το 2022 για περιστατικό με αστυνομικό

Ο Γκίλμαν, ο οποίος υπηρέτησε στους Αμερικανούς Πεζοναύτες από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2020, συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2022 ενώ ταξίδευε με τρένο στο Βορονέζ, περίπου 550 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, κατηγορήθηκε ότι κλώτσησε αστυνομικό ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο πατέρας του, Βλαντιμίρ Γκίλμαν, είχε ωστόσο υποστηρίξει σε άρθρο του στην Boston Globe ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς. Κατά τη δική του εκδοχή, ο γιος του αισθανόταν αδιαθεσία και κλώτσησε κατά λάθος τον αστυνομικό, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Ο Γκίλμαν καταδικάστηκε αρχικά το 2022 σε 4,5 χρόνια φυλάκισης. Αργότερα, ωστόσο, η συνολική ποινή του αυξήθηκε σε 10 χρόνια, έπειτα από νέες κατηγορίες για βία εναντίον προσωπικού των φυλακών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε πρόσφατα χαρακτηρίσει επισήμως τον Γκίλμαν «άδικα κρατούμενο» στη Ρωσία.

«Χειρονομία καλής θέλησης» χωρίς ανταλλαγή κρατουμένων

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα συνεργάτες του Τραμπ ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει να υπογράψει διάταγμα χάριτος για ανθρωπιστικούς λόγους.

Η απελευθέρωση ακολούθησε εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων το Σαββατοκύριακο.

«Πρόκειται για μια χειρονομία καλής θέλησης», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν απελευθέρωσαν Ρώσο κρατούμενο ως αντάλλαγμα.

Η Ουάσινγκτον διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση Αμερικανών που θεωρεί ότι κρατούνται άδικα στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων ο Στίβεν Χάμπαρντ, συνταξιούχος καθηγητής Αγγλικών που καταδικάστηκε το 2024 σε σχεδόν επτά χρόνια κάθειρξης με την κατηγορία ότι υπηρέτησε ως «μισθοφόρος» για την Ουκρανία, κατηγορία την οποία ο ίδιος έχει απορρίψει.