Ηράκλειο: Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας – Σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή Λοφούπολη, στο Ηράκλειο, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν τιτάνια μάχη ώστε να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

Οι κάτοικοι της περιοχής έζησαν στιγμές τρόμου και αγωνίας, καθώς οι φλόγες ξεπηδούσαν από την αποθήκη και απείλησαν σπίτια της περιοχής. Οι πυροσβέστες ανέβηκαν ακόμη και σε μπαλκόνια γειτονικών σπιτιών για να περιορίσουν τις φλόγες, ωστόσο, η φωτιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα σπίτια και επιχειρήσεις να παραδοθούν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Cretalive, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ το ίδιο συνέβη και με τέσσερα οικήματα.

Οι κάτοικοι, που είδαν να κυκλώνονται από το πύρινο μέτωπο, έζησαν με μεγάλη αγωνία την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς.

Την ίδια στιγμή, το ελικόπτερο που συνέδραμε από αέρος πέταξε αρκετά χαμηλά, περνώντας πάνω από συγκεντρωμένο κόσμο, για να πραγματοποιήσει ρίψεις νερού.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν περαιτέρω. Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 95 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ», 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή και από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς.

Το μήνυμα από το 112

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 με οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής, λόγω των πυκνών καπνών. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου Κρήτης. Καπνός στη περιοχή.

‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) June 25, 2026

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