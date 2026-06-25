Ηράκλειο: Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας – Σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή Λοφούπολη του Ηρακλείου βρίσκεται σε ύφεση, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν τιτάνια μάχη για τον πλήρη έλεγχό της. Σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, με δύο επιχειρήσεις και τέσσερα οικήματα να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

φωτιά Ηράκλειο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν τιτάνια μάχη και την φωτιά να βρίσκεται πλέον σε ύφεση.
  • Σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, με δύο επιχειρήσεις και τέσσερα οικήματα να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 με οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής, λόγω των πυκνών καπνών, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή Λοφούπολη, στο Ηράκλειο, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν τιτάνια μάχη ώστε να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρεί και 1 ελικόπτερο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι κάτοικοι της περιοχής έζησαν στιγμές τρόμου και αγωνίας, καθώς οι φλόγες ξεπηδούσαν από την αποθήκη και απείλησαν σπίτια της περιοχής. Οι πυροσβέστες ανέβηκαν ακόμη και σε μπαλκόνια γειτονικών σπιτιών για να περιορίσουν τις φλόγες, ωστόσο, η φωτιά επεκτάθηκε με αποτέλεσμα σπίτια και επιχειρήσεις να παραδοθούν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Cretalive, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ το ίδιο συνέβη και με τέσσερα οικήματα.

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο καίει δίπλα σε σπίτια – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Οι κάτοικοι, που είδαν να κυκλώνονται από το πύρινο μέτωπο, έζησαν με μεγάλη αγωνία την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς.

Την ίδια στιγμή, το ελικόπτερο που συνέδραμε από αέρος πέταξε αρκετά χαμηλά, περνώντας πάνω από συγκεντρωμένο κόσμο, για να πραγματοποιήσει ρίψεις νερού.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν περαιτέρω. Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 95 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ», 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή και από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς.

Το μήνυμα από το 112

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 με οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής, λόγω των πυκνών καπνών. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ