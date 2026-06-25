Πολάκης: «Να σταματήσει η καταστροφική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ – Έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλουν την συνεδρίαση ΚΕ»

Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι πρέπει να σταματήσει η «καταστροφική πορεία» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ειδικά έπειτα από μια «ακατανόητη» απόφαση της κεντρικής επιτροπής. Ανακοίνωσε τη συγκέντρωση υπογραφών για την επιβολή συνεδρίασης της ΚΕ, με στόχο τον καθορισμό της πορείας προς τη ΔΕΘ και την προετοιμασία για ενδεχόμενη εκλογική κάθοδο του κόμματος, καθώς και τον οδικό χάρτη για συνεργασίες.

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Παύλος Πολάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι «πρέπει να σταματήσει η καταστροφική πορεία του κόμματος μετά την ακατανόητη η απόφαση της κεντρικής επιτροπής», κατά την προσέλευσή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • Σημείωσε επίσης ότι «έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλουν την συνεδρίαση Kεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ», προκειμένου να χαραχθεί η πορεία προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
  • Τέλος, τόνισε την ανάγκη «να οριστεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και οδικός χάρτης σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ».

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«Πρέπει να σταματήσει η καταστροφική πορεία του κόμματος μετά την ακατανόητη απόφαση της κεντρικής επιτροπής» ανέφερε σε δήλωσή του ο Παύλος Πολάκης κατά την προσέλευσή του στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλουν την συνεδρίαση Kεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να χαραχθεί η πορεία προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την εμφάνιση του κόμματος εκεί» σημείωσε ακόμη.

«Επίσης, να οριστεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και οδικός χάρτης σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, εάν χρειαστεί και αν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες συνεννόησης και δημιουργίας εκλογικού μετώπου με όσους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και με όσους θέλουν και μπορούν από τους συμμάχους της προοδευτικής αριστερής αντιπολίτευσης» κατέληξε ο Παύλος Πολάκης.

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