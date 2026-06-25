Πολάκης: «Να σταματήσει η καταστροφική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ – Έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλουν την συνεδρίαση ΚΕ»

«Πρέπει να σταματήσει η καταστροφική πορεία του κόμματος μετά την ακατανόητη απόφαση της κεντρικής επιτροπής» ανέφερε σε δήλωσή του ο Παύλος Πολάκης κατά την προσέλευσή του στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλουν την συνεδρίαση Kεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να χαραχθεί η πορεία προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την εμφάνιση του κόμματος εκεί» σημείωσε ακόμη.

«Επίσης, να οριστεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και οδικός χάρτης σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, εάν χρειαστεί και αν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες συνεννόησης και δημιουργίας εκλογικού μετώπου με όσους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και με όσους θέλουν και μπορούν από τους συμμάχους της προοδευτικής αριστερής αντιπολίτευσης» κατέληξε ο Παύλος Πολάκης.