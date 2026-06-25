Πτώση ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: «Δεν μπορεί να πάρει ύψος, κάτι συμβαίνει» – Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη στη λίμνη Αώου στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια επιχείρησης υδροληψίας για την κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά. Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο και περιέγραψε τη στιγμή της πτώσης, αναφέροντας δυσκολία στην απογείωση και έκρηξη πριν τη βύθιση. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν η αστυνομία και η πυροσβεστική, ενώ υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη της ΕΜΑΚ και του ασθενοφόρου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στη λίμνη Αώου στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια επιχείρησης υδροληψίας για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά.
  • Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι το ελικόπτερο φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην απογείωση από την επιφάνεια της λίμνης, πριν χάσει ύψος και καταλήξει στο νερό.
  • Ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε σε 7-10 λεπτά, αλλά η ΕΜΑΚ και το ασθενοφόρο δεν κατέστη δυνατόν να φτάσουν εγκαίρως.

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Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε σε τηλεοπτικό σταθμό τη στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου στο Μέτσοβο. Ο ίδιος μάλιστα κατέγραψε σε βίντεο το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης υδροληψίας για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά.

Πτώση ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος

Όπως ανέφερε στο Mega και στην εκπομπή Live News, το ελικόπτερο φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην απογείωση από την επιφάνεια της λίμνης, πριν χάσει ύψος και καταλήξει στο νερό.

Όπως είπε αρχικά ο κ. Σπανδονίδης ήταν με έναν φίλο του και τραβούσε ένα βίντεο τη λίμνη για να το ανεβάσει στο Instagram και βλέπει το ελικόπτερο.

«Βλέπω το ελικόπτερο ενώ είναι ήδη από πάνω μας, τραβάω κοντινά πλάνα, και το βλέπω να κάνει υδροληψία. Σε κάποια φάση βλέπω ότι αδειάζει τις δεξαμενές και φωνάζω στον φίλο μου, “ρε υπάρχει πρόβλημα, κάτι συμβαίνει δεν μπορεί να πάρει ύψος. Δεν μπορεί να κάνει τόση ώρα να γεμίσει. Κι εκεί έγινε το τραγικό. Μπήκε η ουρά μέσα στο νερό, έχασε ύψος, προσπάθησαν να το σηκώσουν, ίσως είδα να βγαίνουν οι πιλότοι, δεν μπορώ να καταλάβω, χτυπάνε οι έλικες μέσα στο νερό, γίνεται έκρηξη κι εκεί βυθίζεται.»

Η επιχείρηση διάσωσης

«Τραβούσα το βίντεο και φωνάζω στον φίλο μου να πάρει την αστυνομία για να μην κόψω το βίντεο, να υπάρχει όλο το πλάνο τι ακριβώς συνέβη. Πήραμε το αυτοκίνητο, τρέξαμε, ο φίλος μου είναι από το Ανθοχώρι, γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή και πήγαμε απέναντι, χωριστήκαμε με τα σκυλιά μας να τους βρούμε. Εγώ δεν κατάφερα να τους βρω, απλά σε δέκα λεπτά είδα κάποιους να είναι πάνω σε ένα νησάκι, τους φώναζε, δεν με ακούγανε, παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία, δίνω ακριβείς συντεταγμένες και εσάς.»

Η αστυνομία ήρθε στα 7-10 λεπτά μετά την πτώση, ήρθε η πυροσβεστική και δεν κατέστη δυνατόν να ρθούνε η ΕΜΑΚ από τα Γιάννενα. Δεν μπορούσε να έρθει η ΕΜΑΚ, ούτε το ασθενοφόρο (εγκαίρως).»

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