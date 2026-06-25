Κρήτη: Η 27χρονη Ράνια έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μήνυμα αξιοπρέπειας στον αγώνα με την ALS

Η είδηση του θανάτου μιας 27χρονης κοπέλας από την Κρήτη, έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στην κοινότητα των ασθενών με ALS αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία, καθώς η νεαρή γυναίκα έφυγε από τη ζωή ύστερα από έναν συγκλονιστικό και γεμάτο αξιοπρέπεια αγώνα πέντε ετών. Η άτυχη Ράνια είχε διαγνωστεί με «Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση», μια ιδιαίτερα σπάνια και επιθετική νευροεκφυλιστική πάθηση του κινητικού νευρώνα, η οποία επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας στη σταδιακή απώλεια του κινητικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Ελληνικού Συλλόγου Ατόμων με Νόσους του Κινητικού Νευρώνα, η ασθένεια εξελίχθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας, στερώντας της προοδευτικά την κίνηση, την αυτονομία, αλλά και την ίδια της την ομιλία. Παρά τις δραματικές αυτές ανατροπές και τις συνεχείς ιατρικές παρεμβάσεις που απαιτούνταν καθημερινά για την επιβίωσή της, η νεαρή κοπέλα δεν έχασε ποτέ τη δύναμη της ψυχής της, καθώς ακόμη και στα τελευταία στάδια, όταν πλέον είχε χαθεί η δυνατότητα του λόγου, εκείνη συνέχιζε να επικοινωνεί με το περιβάλλον της αποκλειστικά μέσω των ματιών της, στέλνοντας σε όλους ένα ηχηρό μήνυμα παρουσίας.

Σε αυτόν τον εξαιρετικά σκληρό και άνισο αγώνα, που κανένας νέος άνθρωπος δεν θα έπρεπε να βιώνει, η Ράνια δεν έμεινε ποτέ μόνη, αφού η οικογένεια και οι φίλοι της στάθηκαν πολύτιμοι συμπαραστάτες στο πλευρό της, προσφέροντάς της αγάπη και φροντίδα μέχρι την τελευταία στιγμή. Η τραγική της απώλεια έρχεται τελικά να υπενθυμίσει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τη σκληρή πραγματικότητα της ALS, μιας νόσου χωρίς περιθώρια ανάκαμψης, όπου ο μέσος όρος επιβίωσης των ασθενών κυμαίνεται από δύο έως πέντε έτη από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, με την 27χρονη, να εξαντλεί αυτό το χρονικό όριο παραδίδοντας σε όλους ένα σπουδαίο μάθημα θάρρους και αξιοπρέπειας.