Νέο σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία: Έξι νεκροί, 70 τραυματίες και πλήγματα σε πρατήρια καυσίμων

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Ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 70 μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ drones έπληξαν πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της κρατικής εταιρείας Naftogaz.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, Σερχίι Κορέτσκι, ανέφερε μέσω Facebook ότι αρκετά πρατήρια της Ukrnafta στις περιφέρειες Ζαπορίζια, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ δέχθηκαν επιθέσεις.

🤯 Horrific footage captures the moment a Russian strike hit a gas station in Zaporizhzhia Another gas station in Sumy was also hit, leaving four people injured. Fuel stations in the Dnipropetrovsk region were damaged as well. Makes you wonder at what point the Kremlin decided… pic.twitter.com/NNdUSGlpV5 — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

Παράλληλα, ρωσικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και το πρωί εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Naftogaz στην περιφέρεια Πολτάβα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές εξόρυξης και αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε πρατήρια καυσίμων στη Σούμι

Ο περιφερειάρχης της Σούμι, Όλεχ Χριχόροφ, δήλωσε ότι στις 24 Ιουνίου δύο ρωσικά drones έπληξαν ξεχωριστά δύο πρατήρια καυσίμων στην πόλη. Από την πρώτη επίθεση τραυματίστηκαν τρεις άμαχοι, ενώ από τη δεύτερη ακόμη ένας άνθρωπος.

Την 25η Ιουνίου σημειώθηκε νέα επίθεση σε πρατήριο καυσίμων στη Σούμι. Δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ενώ τραυματίστηκε και ένα ζευγάρι που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

«Οι Ρώσοι πλήττουν συστηματικά τις εγκαταστάσεις καυσίμων της περιοχής με στόχο να διαταράξουν την εφοδιαστική αλυσίδα και την τροφοδοσία των κοινοτήτων με καύσιμα. Μόνο μέσα στον Ιούνιο έχουν καταγραφεί 13 επιθέσεις σε πρατήρια καυσίμων», δήλωσε ο Χριχόροφ.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση της Σούμι, συνολικά 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί έξι ετών, τραυματίστηκαν στην περιφέρεια το τελευταίο 24ωρο.

Μαζική επίθεση με drones

Οι επιθέσεις εντάσσονται σε ευρύτερη νυχτερινή επιχείρηση της Ρωσίας. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν 60 drones και ένας βαλλιστικός πύραυλος Iskander-M.

Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ή παρεμπόδισαν 83 drones. Ωστόσο, καταγράφηκαν πλήγματα από τον βαλλιστικό πύραυλο και έξι drones σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταρριφθέντων drones εντοπίστηκαν σε ακόμη εννέα σημεία.

Οι μεγαλύτερες απώλειες σε Ζαπορίζια, Χερσώνα και Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της περιφέρειας και σε άλλους οικισμούς.

Στη Χερσώνα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε έξι πολυκατοικίες, εννέα κατοικίες, κεραία κινητής τηλεφωνίας, πρατήριο καυσίμων, κτίριο γραφείων, αγροτικό εξοπλισμό και ιδιωτικά οχήματα.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη τρεις. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεκσάντρ Χάνζα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 50 επιθέσεις σε τέσσερις περιφέρειες χρησιμοποιώντας drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Στο Ντονέτσκ τραυματίστηκαν επτά άμαχοι, εκ των οποίων οι έξι στην πόλη Ντρουζκίβκα, ενώ στην περιφέρεια Χάρκοβο άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και υπέστησαν ζημιές πολιτικές υποδομές στην πόλη του Χάρκοβο και σε ακόμη 20 οικισμούς.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων συνεχίζουν να προκαλούν καθημερινά απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Η Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία είχε αναφέρει στις 12 Ιουνίου ότι ο Μάιος του 2026 ήταν ο πιο πολύνεκρος μήνας για τους αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, με τουλάχιστον 274 νεκρούς και 1.763 τραυματίες.