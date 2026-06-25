Νέο σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία: Έξι νεκροί, 70 τραυματίες και πλήγματα σε πρατήρια καυσίμων

Ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 70 μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ drones έπληξαν πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της κρατικής εταιρείας Naftogaz. Οι επιθέσεις εντάσσονται σε ευρύτερη νυχτερινή επιχείρηση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και απώλειες αμάχων σε Ζαπορίζια, Χερσώνα, Ντνιπροπετρόφσκ, Σούμι, Ντονέτσκ και Χάρκοβο.

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Διεθνή Νέα

Διασώστης στο σημείο ρωσικού πλήγματος στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 24 Ιουνίου 2026. (Περιφερειάρχης Ζαπορίζιας Ιβάν Φεντόροφ / Telegram)
Διασώστης στο σημείο ρωσικού πλήγματος στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 24 Ιουνίου 2026. (Περιφερειάρχης Ζαπορίζιας Ιβάν Φεντόροφ / Telegram)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 70 μέσα στο τελευταίο 24ωρο.
  • Drones έπληξαν πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της κρατικής εταιρείας Naftogaz, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές.
  • Οι επιθέσεις εντάσσονται σε ευρύτερη νυχτερινή επιχείρηση της Ρωσίας με 60 drones, ενώ οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν σε Ζαπορίζια, Χερσώνα και Ντνιπροπετρόφσκ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 70 μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ drones έπληξαν πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της κρατικής εταιρείας Naftogaz.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, Σερχίι Κορέτσκι, ανέφερε μέσω Facebook ότι αρκετά πρατήρια της Ukrnafta στις περιφέρειες Ζαπορίζια, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ δέχθηκαν επιθέσεις.

Παράλληλα, ρωσικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και το πρωί εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Naftogaz στην περιφέρεια Πολτάβα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές εξόρυξης και αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε πρατήρια καυσίμων στη Σούμι

Ο περιφερειάρχης της Σούμι, Όλεχ Χριχόροφ, δήλωσε ότι στις 24 Ιουνίου δύο ρωσικά drones έπληξαν ξεχωριστά δύο πρατήρια καυσίμων στην πόλη. Από την πρώτη επίθεση τραυματίστηκαν τρεις άμαχοι, ενώ από τη δεύτερη ακόμη ένας άνθρωπος.

Την 25η Ιουνίου σημειώθηκε νέα επίθεση σε πρατήριο καυσίμων στη Σούμι. Δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ενώ τραυματίστηκε και ένα ζευγάρι που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

«Οι Ρώσοι πλήττουν συστηματικά τις εγκαταστάσεις καυσίμων της περιοχής με στόχο να διαταράξουν την εφοδιαστική αλυσίδα και την τροφοδοσία των κοινοτήτων με καύσιμα. Μόνο μέσα στον Ιούνιο έχουν καταγραφεί 13 επιθέσεις σε πρατήρια καυσίμων», δήλωσε ο Χριχόροφ.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση της Σούμι, συνολικά 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί έξι ετών, τραυματίστηκαν στην περιφέρεια το τελευταίο 24ωρο.

Πρατήριο καυσίμων τυλιγμένο στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση με drone στη Σούμι της Ουκρανίας, στις 25 Ιουνίου 2026. (Όλεχ Χριχόροφ / Telegram)
Πρατήριο καυσίμων τυλιγμένο στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση με drone στη Σούμι της Ουκρανίας, στις 25 Ιουνίου 2026. (Όλεχ Χριχόροφ / Telegram)

Μαζική επίθεση με drones

Οι επιθέσεις εντάσσονται σε ευρύτερη νυχτερινή επιχείρηση της Ρωσίας. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκαν 60 drones και ένας βαλλιστικός πύραυλος Iskander-M.

Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ή παρεμπόδισαν 83 drones. Ωστόσο, καταγράφηκαν πλήγματα από τον βαλλιστικό πύραυλο και έξι drones σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταρριφθέντων drones εντοπίστηκαν σε ακόμη εννέα σημεία.

1η φωτογραφία (η εικόνα που ανέβασες): Διασώστες παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία μετά από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 24 Ιουνίου 2026. (Ιβάν Φεντόροφ / Telegram)
1η φωτογραφία (η εικόνα που ανέβασες):
Διασώστες παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία μετά από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, στις 24 Ιουνίου 2026. (Ιβάν Φεντόροφ / Telegram)

Οι μεγαλύτερες απώλειες σε Ζαπορίζια, Χερσώνα και Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της περιφέρειας και σε άλλους οικισμούς.

Στη Χερσώνα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε έξι πολυκατοικίες, εννέα κατοικίες, κεραία κινητής τηλεφωνίας, πρατήριο καυσίμων, κτίριο γραφείων, αγροτικό εξοπλισμό και ιδιωτικά οχήματα.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη τρεις. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεκσάντρ Χάνζα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 50 επιθέσεις σε τέσσερις περιφέρειες χρησιμοποιώντας drones, πυροβολικό και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Στο Ντονέτσκ τραυματίστηκαν επτά άμαχοι, εκ των οποίων οι έξι στην πόλη Ντρουζκίβκα, ενώ στην περιφέρεια Χάρκοβο άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και υπέστησαν ζημιές πολιτικές υποδομές στην πόλη του Χάρκοβο και σε ακόμη 20 οικισμούς.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, οι ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων συνεχίζουν να προκαλούν καθημερινά απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Η Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία είχε αναφέρει στις 12 Ιουνίου ότι ο Μάιος του 2026 ήταν ο πιο πολύνεκρος μήνας για τους αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, με τουλάχιστον 274 νεκρούς και 1.763 τραυματίες.

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