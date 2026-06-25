Νίκος Παππάς στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: «Η προσέγγιση ότι “καλώς βαδίζουμε” προκαλεί απογοήτευση»

Σε τεταμένο κλίμα συνεδριάζει στην Κουμουνδούρου η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς στην τοποθέτησή του ανέφερε: «Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη. Δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος».

«Η προσέγγιση ότι “καλώς βαδίζουμε” προκαλεί απογοήτευση. Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις» δήλωσε ακόμη.