Κόντρα Κωνσταντοπούλου-Γεωργαντά: «Καρφώνατε τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ» – «Δεν τρομοκρατείτε με τα ψέματά σας»

Μεγάλη κόντρα ξέσπασε κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Γιώργου Γεωργαντά, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερία να κατηγορεί τον αντιπρόεδρο της Βουλής ότι παρείχε πληροφορίες στην αντιπολίτευση κατά την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Κωνσταντοπούλου - Γεωργαντάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη κόντρα ξέσπασε κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Γιώργου Γεωργαντά.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κ. Γεωργαντά ότι «κάρφωνε» το κόμμα του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «Μιλούσατε με την αντιπολίτευση και δίνατε πληροφορίες».
  • Ο Γιώργος Γεωργαντάς απάντησε εμφανώς οργισμένος, δηλώνοντας: «Μη νομίζετε ότι με τα αισχρά σας ψέματα θα με τρομοκρατήσετε. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μεγάλη κόντρα ξέσπασε κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και του αντιπροέδρου της Βουλής, Γιώργου Γεωργαντά.

Μάλιστα η κα. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κ. Γεωργαντά ότι «κάρφωνε» το κόμμα του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Μιλούσατε με την αντιπολίτευση και δίνατε πληροφορίες» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η αντίδραση του αντιπροέδρου της Βουλής ήταν έντονη. «Μου ζήτησε ο κ. Καζαμίας κάποιες πληροφορίες γιατί δεν έχετε αγροτικό τμήμα, δεν καταθέσατε καν εισήγηση στην εξεταστική. Δεν ξέρατε καν τι είναι εθνικό απόθεμα και τι τεχνική λύση. Και με τον κ. Καζαμία μίλησα και με όποιον άλλο συνάδελφο με ρωτούσε για αυτά τα πράγματα. Δείχνατε φωτογραφίες με τη Σεμερτζίδου και νομίζατε ότι θα με τρομοκρατήσετε. Μη νομίζετε ότι θα με τρομοκρατήσετε. Μη νομίζετε ότι με τα αισχρά σας ψέματα θα με τρομοκρατήσετε. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου στη δεοντολογίας για τις υποθέσεις που σας αφορούν» απάντησε εμφανώς οργισμένος ο κ. Γεωργαντάς.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ