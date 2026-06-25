Πανελλήνιες 2026: Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα συγκέντρωσε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην Ελλάδα

Μια μαθήτρια από τη Λάρισα ετοιμάζεται να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα και μάλιστα ούσα μέσα στις πρώτες της Ελλάδας σύμφωνα με την… εξωπραγματική βαθμολογία που συγκέντρωσε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Πρόκειται για την Ιωάννα Παπακώστα η οποία αρίστευσε, συγκεντρώνοντας 19.780 μόρια, βλέπει στον ορίζοντα την Ιατρική.

Ανέμενε κάτι καλό η ίδια αλλά όχι τόσο μεγάλη επιτυχία, όπως τονίζει στο onlarissa.gr, υπογραμμίζοντας συγκεκριμένα: «Περίμενα πως έχω γράψει καλά αλλά δεν περίμενα αυτόν τον βαθμό. Το σχολείο μας προετοίμασε κατάλληλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό».

Επιπλέον τόνισε ότι το συστηματικό διάβασμα και η προετοιμασία για τις εξετάσεις είναι απόρροια πολλών ετών και όχι μόνο μιας σχολικής χρονιάς.

Περιγράφοντας συνοπτικά την καθημερινότητά της στη διάρκεια της πολύμηνης προετοιμασίας των εξετάσεων ανάφερε ότι: «Σίγουρα βοηθάει το συστημικό διάβασμα, αλλά το Σάββατο χρειάζεσαι μια έξοδο και να συναναστρέφεσαι με φίλους».

Όσον αφορά την επιλογή της σχολής που θα παρακολουθήσει από το φθινόπωρο – ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένη μιας και ήξερε από πολύ μικρή τι επάγγελμα ήθελε να ακολουθήσει. Το μόνο που δεν έχει αποφασίσει ακόμα είναι εάν η νέα αρχή θα τη βρει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.