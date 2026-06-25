Κατερίνα Γερονικολού: «Τα “κουτάκια” με βολεύουν και μου αρέσουν – Το άγχος δεν το αγαπάω πια»

Στα «κουτάκια» που έχει στη ζωή της, αναφέρθηκε η Κατερίνα Γερονικολού, σε συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με την Νίκη Λάμη, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε για το άγχος της, το οποίο δήλωσε πως δεν αγαπάει πια.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Είμαι σε όλα έτσι, αλλά εμένα μου αρέσει. Μπορεί για κάποιον να είναι λίγο τρομακτικό. Έρχεται σε αντίθεση με αυτό που κάνω τώρα στη σκηνή. Έχει μια ωραία εξωστρέφεια και μια ωραία ελευθερία, που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, στην πιο πολύ προσωπική μου ζωή, νομίζω».

Σε ερώτηση για το αν τα «κουτάκια» που έχει στη ζωή της ζορίζουν τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον οποίο είναι μαζί αρκετά χρόνια, η Κατερίνα Γερονικολού απάντησε: «Φυσικά. Έχει μια ελευθερία και μια “όλα θα γίνουν στην ώρα τους”, και κάπως με έναν μαγικό τρόπο όλα θα συμβούν. Έχει λίγο αυτό μέσα του. Νομίζω ότι για αυτό ταιριάζουμε. Γιατί είμαστε δύο άκρα, τα οποία βρίσκονται κάπου στη μέση».

Συνεχίζοντας εξομολογήθηκε πως: «Δυστυχώς αγχώνομαι πολύ. Είναι αυτό το οποίο θα ήθελα λίγο να διορθώσω πραγματικά. Γιατί τα “κουτάκια” με βολεύουν και μου αρέσουν. Αλλά το άγχος δεν το αγαπάω πια».