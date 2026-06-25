Βασίλης Τερλέγκας για την πίστη του στον Θεό: «Χλευάστηκα στην αρχή…»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, στη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στα επαγγελματικά του σχέδια. Παράλληλα τοποθετήθηκε και για τη σχέση του με την πίστη.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το τι ετοιμάζει, ο καταξιωμένος ερμηνευτής απάντησε: «Είμαι “έγκυος”. Είμαι γεμάτος από αυτό που πρέπει να βγει. Των συναισθημάτων που θέλω να βγάλω προς τα έξω.

Ούτε τα ακονίζω, ούτε τα πριονίζω, ούτε τα σμιλεύω. Τα αφήνω να ωριμάσουν και να βγουν όπως είναι, σαν ένα παιδί κανονικά».

Μιλώντας για την πίστη του στον Θεό, ο ερμηνευτής εξήγησε πως: «Αυτό είναι μια εκδοχή της ύπαρξής μου, την οποία δεν αρνήθηκα ποτέ. Και άλλοι συνάδελφοι το λένε. Χλευάστηκα στην αρχή, πέρασε όμως».

Συνεχίζοντας είπε ότι: «Πιστεύω στον Χριστό με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό βαπτίστηκα, άρα πρέπει να εκπροσωπώ αυτή την εκδοχή μου».