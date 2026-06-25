Γουίτνεϊ Χιούστον: Η οικογένεια της διαψεύδει τον «ανακριβή και άδικο» ισχυρισμό της Όπρα ότι η τραγουδίστρια έπεσε από τη σκηνή λόγω χρήσης ναρκωτικών

Οι διαχειριστές του κληροδοτήματος της Γουίτνεϊ Χιούστον διέψευσαν τους ισχυρισμούς της Όπρα Γουίνφρεϊ, τους οποίους χαρακτήρισαν «ανακριβείς και άδικους», σύμφωνα με τους οποίους η τραγουδίστρια έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή της.

Μιλώντας την Τρίτη στο συνέδριο Cannes Lions στη Γαλλία, η Γουίνφρεϊ ισχυρίστηκε ότι η Χιούστον «είχε επιστρέψει στα ναρκωτικά» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της σε δύο μέρη στην εκπομπή της Όπρα Γουίνφρεϊ το 2009, κατά την οποία μίλησε για το γεγονός ότι ήταν καθαρή μετά από χρόνια κατάχρησης ουσιών και δύο περιόδους αποτοξίνωσης.

«Έπεσε από τη σκηνή», είπε η Γουίνφρεϊ την Τρίτη, λέγοντας ότι αργότερα παρακάλεσε το κοινό να μην κοινοποιήσει φωτογραφίες από το περιστατικό για να γλιτώσει την τραγουδίστρια.

«Ήξερα ότι αν αυτή η ιστορία έβγαινε στη δημοσιότητα… θα την κατέστρεφε», είπε. «Και έτσι, παρόλο που το κοινό ήταν εκεί και το κοινό είχε κάμερες, τους παρακάλεσα να μην δημοσιοποιήσουν αυτές τις φωτογραφίες γιατί θα κατέστρεφαν τη ζωή της, και δεν το έκαναν. Αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα, μπορώ να σας πω».

«Δεν ήταν καθόλου μαστουρωμένη»

Σε ανακοίνωση την Τετάρτη το βράδυ, οι διαχειριστές του κληροδοτήματος της Χιούστον επιβεβαίωσαν ότι η τραγουδίστρια «έπεσε από τη σκηνή», αλλά αρνήθηκαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

«Ήταν κατά τη διάρκεια ενός ηχοελέγχου και οφειλόταν στο σκοτάδι της περιοχής και στην έλλειψη εξοικείωσης της με τη σκηνή», ανέφερε η δήλωση. «Δεν ήταν καθόλου μαστουρωμένη».

Η Χιούστον «αντιμετώπισε προσωπικές μάχες», πρόσθεσαν, «αλλά είναι ανακριβές και άδικο να συνδέουμε αυτή την δυσκολία με κάθε παράσταση ή κάθε κεφάλαιο της ζωής της».

«Αυτό που είδε το κοινό του στούντιο στη σκηνή ήταν αποτέλεσμα πειθαρχίας, ταλέντου και αφοσίωσης, όχι των υποθέσεων που προβάλλουν οι άλλοι», συνεχίζει η δήλωση.

«Η ανθρώπινη φύση της Γουίτνεϊ περιλάμβανε θριάμβους και αγώνες, αλλά εκείνη την ημέρα, εμφανίστηκε ως η επαγγελματίας και χαρισματική καλλιτέχνης που πάντα προσπαθούσε να είναι. Της οφείλουμε την αξιοπρέπεια να λέει την αλήθεια και όχι να επαναλαμβάνει μύθους».

Η Χιούστον μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών

Η Χιούστον ήταν μια από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο στο απόγειό της τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, πουλώντας περισσότερα από 170 εκατομμύρια άλμπουμ.

Μεταξύ των εκατοντάδων βραβείων της περιλαμβάνονται δύο βραβεία Emmy και έξι Grammy, με τις επιτυχίες της να περιλαμβάνουν τα “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me”, “Saving All My Love For You” και ίσως το πιο διάσημο τραγούδι της, “I Will Always Love You”, από την ταινία της “Ο Σωματοφύλακας”.

Η Χιούστον μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών που έκανε τη δεκαετία του 2000 και αποκάλυψε ότι η χρήση κοκαΐνης, μαριχουάνας και συνταγογραφούμενων φαρμάκων την είχε κάνει ανίκανη να φτάσει στα υψηλά επίπεδα που μπορούσε να φτάσει προηγουμένως.

Η Χιούστον πέθανε σε ηλικία 48 ετών το 2012, αφού πνίγηκε κατά λάθος στην μπανιέρα του ξενοδοχείου Beverly Hilton. Η τελική έκθεση νεκροψίας αποκάλυψε ότι ο πνιγμός προκλήθηκε από τις «επιπτώσεις της αθηροσκληρωτικής καρδιοπάθειας και της χρήσης κοκαΐνης» και ότι είχε κάνει χρήση μαριχουάνας και αρκετών συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον οργανισμό της κατά τη στιγμή του θανάτου της.

Η Γουίνφρεϊ δεν έχει σχολιάσει την ανακοίνωση.