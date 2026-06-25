Λέκκας για τους σεισμούς στη Βενεζουέλα: «Η 2η δόνηση των 7,5 Ρίχτερ ισοδυναμεί με 180 ατομικές βόμβες» – ΒΙΝΤΕΟ

«O δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα», τόνισε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν «τεράστια».

Για τη μετασεισμική ακολουθία, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό γύρω στα 6,5 Ρίχτερ, επισημαίνοντας όμως ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι οι δύο μεγάλοι σεισμοί «συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον» ως προς τις καταστροφές. Ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια, ενώ ο δεύτερος χτύπησε τα ψηλά και μεγάλα κτίρια, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα ζημιών. «Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την επιστημονική αποτίμηση των ζημιών και των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν η περιοχή της Βενεζουέλας μοιάζει σεισμικά με τη Μεσόγειο, ο κ. Λέκκας υποστήριξε ότι πρόκειται για τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον, όπου συγκρούονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής. Τα ρήγματα εκεί είναι «μια τάξη μεγαλύτερα» από τα ελληνικά, ενώ σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον δομημένο ιστό της Βενεζουέλας, ο οποίος αποτελείται από παλιά κτίρια, κατασκευές χωρίς αντισεισμικό κανονισμό και νεότερα κτίρια στα οποία «είναι αμφίβολο αν εφαρμόζονται οι αντισεισμικοί κανόνες στην πράξη». Αυτό, σε συνδυασμό με φαινόμενα όπως η απόσυρση της θάλασσας, οι ρευστοποιήσεις και τα μεγάλα ρήγματα που περνούν κάτω από πυκνοκατοικημένες κοιλάδες, συνέθεσε όπως είπε, το «παζλ της καταστροφής».