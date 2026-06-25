Στενά του Ορμούζ: Εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» – Ζημιές στη γέφυρα

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Εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης δέχθηκε επίθεση ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO.

Όπως ανακοίνωσε η UKMTO, το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά από «άγνωστο βλήμα», με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές η γέφυρά του.

Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος ούτε έχει προκληθεί περιβαλλοντική ρύπανση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν.

Υποψίες για επίθεση με drone

Σύμφωνα με άλλη πηγή που παρακολουθεί θέματα ναυτικής ασφάλειας, το πλοίο πιθανότατα δέχθηκε επίθεση από drone, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από το πλήγμα.

Η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey ανέφερε ότι, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως επίθεση, ενώ η UKMTO ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση και συνέστησε στα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, σύμφωνα με την South China Morning Post.

Είχε προηγηθεί νέα απειλή του Ιράν

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου το Ιράν προειδοποίησε ότι τα πλοία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που θα ορίζει το Ιράν, προειδοποιώντας ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος όσων δεν συμμορφώνονται.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει πριν από το περιστατικό ότι «αν το Ιράν απειλήσει ή εμποδίσει πλοία στα Στενά, τότε θα έχουμε πρόβλημα».

Πρόκειται για το Ever Lovely

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard και τρεις πηγές που επικαλούνται θέματα θαλάσσιας ασφάλειας, το πλοίο που επλήγη είναι το Ever Lovely, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης.

Ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι η ταϊβανέζικη Evergreen, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.