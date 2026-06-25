Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Στους 188 οι νεκροί, αγωνία για τους αγνοούμενους και τους εγκλωβισμένους – Συγκλονιστικές μαρτυρίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, η αγωνία κορυφώνεται για τους χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται ή να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 188, οι τραυματίες τους 1.520, 200 εγκλωβισμένοι, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 30 μετασεισμοί μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια κάτω από τα συντρίμμια

Η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο είναι η Λα Γκουάιρα, όπου ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν μετατραπεί σε βουνά από μπάζα και οικογένειες εξακολουθούν να ψάχνουν μόνοι τους τους εγκλωβισμένους συγγενείς τους.

«Θέλω μόνο να μάθω πού βρίσκεται ο γιος μου», είπε η Νταγιάνα Ντελγκάδο στο BBC, καταγγέλλοντας ότι, παρά τις υποσχέσεις των τοπικών αρχών πως θα αποσταλούν βαριά μηχανήματα, αυτά δεν είχαν ακόμη φτάσει στην περιοχή.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του Αντόνιο Μπερμούδες, ο οποίος προσπαθεί να σώσει μία νεαρή γυναίκα που παραμένει εγκλωβισμένη.

«Υπάρχει ένα σημείο όπου μια νεαρή, η Τζένιφερ, από τον ενδέκατο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, δεν έχουμε κανένα μέσο για να την βοηθήσουμε να βγει», είπε.

Η 37χρονη Λίσμπετ Βάσκες περιέγραψε πως η οικογένειά της σώθηκε πηδώντας από τα παράθυρα τη στιγμή που το κτίριο κατέρρεε.

«Ήταν τρομακτικό. Οι γείτονες στους επάνω ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε», ανέφερε.

Ο 49χρονος Λάρι Ρόχας, μπροστά στα συντρίμμια όπου έχουν εγκλωβιστεί συγγενείς του, δήλωσε: «Δεν μας έμεινε τίποτα. Τίποτα απολύτως, ούτε καν το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα».

Την ίδια ώρα, ο 48χρονος Ντάνι Ρίσο απηύθυνε δραματική έκκληση για την άμεση αποστολή βαρέων μηχανημάτων.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν. Εδώ βρίσκεται ένα κοριτσάκι, εγκλωβισμένο από χθες το βράδυ. Μπορούμε να την βγάλουμε, χρειαζόμαστε μια μπουλντόζα», είπε.

Μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό επιζώντων

Στο Καράκας, ο δήμαρχος της δημοτικής ενότητας Τσακάο, Γκουστάβο Ντούκε, ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 23 άνθρωποι, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ακόμη τέσσερις.

Ανάμεσά τους βρίσκεται μία 19χρονη γυναίκα, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα σε τσιμεντένιες πλάκες αλλά βρίσκεται σε επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία.

Οι αρχές προσπαθούν επίσης να ταυτοποιήσουν τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία χωρίς έγγραφα, διανέμοντας φωτογραφίες ασθενών που δεν έχουν τις αισθήσεις τους στους κατοίκους των πολυκατοικιών που κατέρρευσαν.

«Έσκαβαν με τα νύχια τους»

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του 52χρονου Έρικ Πολ Μαρτίνες Σάντος, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος για τέσσερις ώρες κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού του.

Μιλώντας στο Reuters, περιέγραψε ότι οι διασώστες δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

«Δεν είχαν πολλά εργαλεία. Δεν μπορούσαν να βρουν καλέμι, τρυπάνι ή τροχό. Έσκαβαν με τα νύχια τους. Κι εγώ βοηθούσα, γιατί μου έδιναν εργαλεία», ανέφερε.

Πάνω από 36.000 δηλώσεις αγνοουμένων στην ειδική πλατφόρμα

Την ίδια ώρα, παραμένει ασαφής ο πραγματικός αριθμός των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με το BBC, στην ειδική ιστοσελίδα «Desaparecidos Terremoto Venezuela», που δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό ανθρώπων μετά τους σεισμούς, είχαν καταχωρηθεί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 36.386 δηλώσεις αγνοουμένων, ενώ 2.316 άνθρωποι είχαν ήδη εντοπιστεί ασφαλείς.

Το βρετανικό δίκτυο επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν επίσημο απολογισμό, καθώς βασίζονται στις δηλώσεις πολιτών που αναφέρουν τους συγγενείς τους ως αγνοούμενους και στη συνέχεια ενημερώνουν την πλατφόρμα όταν αυτοί εντοπιστούν.

ÚLTIMA HORA | Reportan saqueos en comercios de La Guaira tras los devastadores terremotos. Las entidades comerciales habían quedado destrozadas por el doblete sísmico que se registraron el miércoles en Venezuela https://t.co/mL9TuSTtdZ pic.twitter.com/3uSUMwdhvY — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 25, 2026

Διεθνής βοήθεια και αναφορές για λεηλασίες

Η διεθνής βοήθεια αρχίζει να οργανώνεται, με τον επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, να προειδοποιεί ότι θα απαιτηθεί «μια μαζική, συλλογική προσπάθεια» για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αποστείλουν άμεσα ομάδες διάσωσης και ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ αντίστοιχες προσφορές έχουν καταθέσει η Κίνα, η Ινδία, το Ιράν, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν περιστατικά λεηλασιών στην παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, όπου άνδρες και γυναίκες αποχωρούσαν από εμπορικό κατάστημα που είχε τυλιχθεί εν μέρει στις φλόγες, κρατώντας σακούλες γεμάτες τρόφιμα.