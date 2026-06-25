Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική αγκαλιά ηλικιωμένου ζευγαριού την ώρα των σεισμών – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα συγκινητικό βίντεο από τη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο των social media, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Στο βίντεο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο σπίτι του τη στιγμή που το δωμάτιο αρχίζει να σείεται από τη δόνηση. Σύμφωνα με το Mashable, οι δύο ηλικιωμένοι ήταν μόνοι στο σπίτι και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Ο άνδρας πηγαίνει κοντά στη σύζυγό του και την κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του μέχρι να σταματήσει ο σεισμός. Η γυναίκα, όπως φαίνεται στο βίντεο, δυσκολεύεται να κινηθεί μόνη της, ενώ οι δύο τους παραμένουν αγκαλιασμένοι όσο συνεχίζεται η δόνηση.

Η Βενεζουέλα χτυπήθηκε την Τετάρτη από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 164, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 971, σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες. Οι αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 30 μετασεισμούς.

Η πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, έχει κηρυχθεί ζώνη καταστροφής, καθώς σύμφωνα με τον ΟΗΕ περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Η περιοχή θεωρείται από τις πλέον πληγείσες, ενώ διεθνείς ομάδες διάσωσης κατευθύνονται στη χώρα για να συνδράμουν στις έρευνες.