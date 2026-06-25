Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική αγκαλιά ηλικιωμένου ζευγαριού την ώρα των σεισμών – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα συγκινητικό βίντεο με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που αγκαλιάζεται κατά τη διάρκεια των ισχυρών σεισμών στη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο των social media. Η χώρα χτυπήθηκε από δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με 164 νεκρούς και 971 τραυματίες, ενώ η πολιτεία Λα Γκουάιρα έχει κηρυχθεί ζώνη καταστροφής.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα συγκινητικό βίντεο από τη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο των social media, δείχνοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να αγκαλιάζεται σφιχτά την ώρα των ισχυρών σεισμών. Οι δύο ηλικιωμένοι ήταν μόνοι στο σπίτι και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν εγκαίρως.
  • Η Βενεζουέλα χτυπήθηκε την Τετάρτη από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων. Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 164, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 971.
  • Η πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, έχει κηρυχθεί ζώνη καταστροφής, καθώς σύμφωνα με τον ΟΗΕ περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Διεθνείς ομάδες διάσωσης κατευθύνονται στη χώρα για να συνδράμουν στις έρευνες.

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Ένα συγκινητικό βίντεο από τη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο των social media, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Βενεζουέλα: «Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα και κανείς δεν έρχεται να τους σώσει» – Στους 164 οι νεκροί, πάνω από 100 κτίρια κατέρρευσαν

Στο βίντεο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι φαίνεται να βρίσκεται μέσα στο σπίτι του τη στιγμή που το δωμάτιο αρχίζει να σείεται από τη δόνηση. Σύμφωνα με το Mashable, οι δύο ηλικιωμένοι ήταν μόνοι στο σπίτι και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Ο άνδρας πηγαίνει κοντά στη σύζυγό του και την κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του μέχρι να σταματήσει ο σεισμός. Η γυναίκα, όπως φαίνεται στο βίντεο, δυσκολεύεται να κινηθεί μόνη της, ενώ οι δύο τους παραμένουν αγκαλιασμένοι όσο συνεχίζεται η δόνηση.

 

Η Βενεζουέλα χτυπήθηκε την Τετάρτη από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 164, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 971, σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες. Οι αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 30 μετασεισμούς.

Η πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, έχει κηρυχθεί ζώνη καταστροφής, καθώς σύμφωνα με τον ΟΗΕ περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Η περιοχή θεωρείται από τις πλέον πληγείσες, ενώ διεθνείς ομάδες διάσωσης κατευθύνονται στη χώρα για να συνδράμουν στις έρευνες.

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