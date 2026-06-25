Τραμπ: «Τρέχει» να ολοκληρώσει το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό έως το τέλος της θητείας του – Στο στόχαστρο και ιδιωτικές εκτάσεις

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιταχύνει τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, θέτοντας ως στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της θητείας του. Για να το πετύχει, όμως, η κυβέρνησή του θα χρειαστεί να αποκτήσει ιδιωτικές εκτάσεις κατά μήκος των συνόρων, ακόμη και μέσω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με το CNN.

Τους τελευταίους μήνες, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προσλαμβάνει δικηγόρους με βασικό αντικείμενο την εφαρμογή της διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (eminent domain), ώστε να αποκτηθούν ιδιωτικές εκτάσεις για την κατασκευή νέων συνοριακών φραγμάτων.

Όπως δήλωσε πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στο CNN, «χρειάζεται υπερβολικά πολύς χρόνος για την απόκτηση γης με τον ρυθμό που χτίζεται το τείχος. Τελειώνει η διαθέσιμη γη πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να αποκτήσουν νέα».

Στόχος η ολοκλήρωση έως το 2028

Τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού εκτείνονται σε 1.954 μίλια (περίπου 3.145 χιλιόμετρα). Μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ, οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 1.400 μίλια θα καλύπτονται από συνοριακά εμπόδια, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα θα επιτηρούνται με τεχνολογικά μέσα.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, η κυβέρνηση σχεδιάζει να κατασκευάσει περίπου 775 μίλια νέου πρωτεύοντος τείχους έως το τέλος του 2027 και επιπλέον εκατοντάδες μίλια δευτερευόντων φραγμάτων και υδάτινων εμποδίων έως το τέλος του 2028.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει η απόκτηση ιδιωτικής γης, κυρίως στο Τέξας, όπου μεγάλο μέρος των συνοριακών εκτάσεων δεν ανήκει στο ομοσπονδιακό κράτος.

«Είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα»

Σύμφωνα με εσωτερικό ομοσπονδιακό έγγραφο που επικαλείται το CNN, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) εκτιμά ότι όλες οι απαραίτητες εκτάσεις θα έχουν εξασφαλιστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2027, ώστε οι εργασίες να προχωρούν σταδιακά καθώς ολοκληρώνονται οι απαλλοτριώσεις.

Ο επικεφαλής της CBP, Ρόντνεϊ Σκοτ, δήλωσε ότι η κατασκευή του τείχους βρίσκεται «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και κάτω από τον προϋπολογισμό», χάρη στα κονδύλια που είχαν εγκριθεί τα προηγούμενα χρόνια από το Κογκρέσο αλλά και στα επιπλέον 46,5 δισ. δολάρια που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του προέδρου Τραμπ για την κατασκευή του έργου.

Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, υπήρχαν περίπου 644 μίλια πρωτεύοντος τείχους και 75 μίλια δευτερεύοντος φράγματος στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Έκτοτε έχουν προστεθεί περίπου 80 μίλια νέου πρωτεύοντος τείχους και ακόμη 24 μίλια δευτερεύοντος φράγματος.

Σύμφωνα με την CBP, σχεδιάζεται η κατασκευή ακόμη περίπου 695 μιλίων πρωτεύοντος τείχους και 608 μιλίων δευτερεύοντος, ενώ περίπου 535 μίλια θα καλύπτονται από προηγμένα τεχνολογικά συστήματα επιτήρησης.

«Έχω δεσμευθεί στον πρόεδρο ότι το βασικό συνοριακό τείχος θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027», δήλωσε ο Σκοτ.

Όπως διευκρίνισε, τείχος δεν θα κατασκευαστεί σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές με ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο, όπως το Εθνικό Πάρκο Big Bend, το Big Bend Ranch State Park και η περιοχή διαχείρισης άγριας ζωής Black Gap.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον σχεδιασμό, από τον Αύγουστο ο ρυθμός κατασκευής αναμένεται να φτάσει περίπου τα 10 μίλια νέου τείχους την εβδομάδα και στη συνέχεια να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και αντιδράσεις

Η διαδικασία απόκτησης ιδιωτικών εκτάσεων αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη καταθέσει 39 υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, κυρίως μέσω της ομοσπονδιακής εισαγγελίας του Νότιου Τέξας.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές διαπραγματεύονται με ιδιοκτήτες γης στο Τέξας, το Νέο Μεξικό, την Αριζόνα και την Καλιφόρνια για την απόκτηση εκτάσεων που απαιτούνται για την επέκταση του συνοριακού φράγματος.

Ο δικηγόρος Στίβεν Άντλερ, που εκπροσωπεί ιδιοκτήτες γης στο Τέξας, ανέφερε ότι αρκετοί πελάτες του ζητούν διαβεβαιώσεις πως θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες τους μέσω πυλών στο τείχος, άλλοι επιδιώκουν μεγαλύτερη αποζημίωση, ενώ κάποιοι αρνούνται πλήρως να παραχωρήσουν τη γη τους.

«Φαίνεται πως προσλαμβάνουν περισσότερους δικηγόρους για να επιταχύνουν την επεξεργασία αυτών των υποθέσεων», είπε ο Άντλερ, επισημαίνοντας ότι πολλές από αυτές μπορεί να χρειαστούν χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν.

Παρότι οι νομικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες, συνήθως δεν εμποδίζουν την έναρξη των έργων, καθώς οι περισσότερες διαμάχες αφορούν το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες.

Αντιδράσεις στο Λαρέντο

Μία από τις περιοχές όπου καταγράφονται οι περισσότερες αντιδράσεις είναι η πόλη Λαρέντο στο Τέξας, η οποία μοιράζεται περίπου 14 μίλια συνόρων με το Μεξικό.

Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης δημοτικών εκτάσεων.

«Μπορούμε να τους δώσουμε πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν καλύτερα το έργο, αντί να τοποθετήσουν απλώς το τείχος όπως το είχαν αρχικά προβλέψει», δήλωσε ο δήμαρχος του Λαρέντο, Βίκτορ Τρεβίνιο.

Οι τοπικές αρχές εκφράζουν ανησυχίες κυρίως για την προστασία του ιστορικού κέντρου της πόλης, των υδάτινων πόρων και του διασυνοριακού εμπορίου.

«Δεν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο, γιατί είμαστε μία από τις περιοχές με τις λιγότερες παράνομες διελεύσεις σε ολόκληρα τα νότια σύνορα. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη για την κατασκευή συνοριακού τείχους», υποστήριξε ο Τρεβίνιο.