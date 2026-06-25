Βενεζουέλα: Πάνω από 30.000 αγνοούμενοι από τους φονικούς σεισμούς – Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα αναζήτησης

ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα εντείνεται μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς, με περισσότερους από 30.000 αγνοούμενους να έχουν καταχωρηθεί σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα.

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Κατεστραμμένα σπίτια στην περιοχή Κατία Λα Μαρ, στην παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Φωτογραφία: Ρόναλντ Πένια Ρ./EFE
Κατεστραμμένα σπίτια στην περιοχή Κατία Λα Μαρ, στην παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Φωτογραφία: Ρόναλντ Πένια Ρ./EFE
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα, με πάνω από 30.000 αγνοούμενους να έχουν καταχωρηθεί σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης.
  • Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε 164 νεκρούς και 971 τραυματίες, σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.
  • Δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη χώρα, προκαλώντας σοβαρές καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές σε πολλές πολιτείες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 164 και των τραυματιών στους 971. Δημιουργήθηκε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, στην οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι.

Η ιστοσελίδα «Desaparecidos terremoto Venezuela» δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις οικογένειες να εντοπίσουν συγγενείς που αγνοούνται μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με την El País, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης η πλατφόρμα είχε ήδη δεχθεί περισσότερες από 30.000 δηλώσεις αγνοουμένων, ενώ περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί ζωντανοί.

Η υπηρεσία είναι δωρεάν και επιτρέπει στους πολίτες να δηλώσουν έναν αγνοούμενο καταχωρώντας το όνομά του, το τελευταίο σημείο όπου εθεάθη, φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας του συγγενή ή φίλου που τον αναζητά. Παράλληλα, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για το Καράκας.

Στους 164 οι νεκροί, 971 οι τραυματίες

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε ότι ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 164 νεκρούς και 971 τραυματίες, ενώ από τους δύο κύριους σεισμούς έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμοί.

«Μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει 164 νεκρούς και 971 τραυματίες, ενώ έχουν σημειωθεί 30 μετασεισμοί μετά τα δύο διαδοχικά κύρια σεισμικά γεγονότα», δήλωσε η Ροδρίγκες σε τηλεφωνική παρέμβαση στη δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Δύο σεισμοί μέσα σε 39 δευτερόλεπτα

Η Βενεζουέλα συγκλονίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), πρόκειται για ένα «σεισμικό διπλό» (earthquake doublet), ένα σπάνιο φαινόμενο κατά το οποίο δύο ιδιαίτερα ισχυροί σεισμοί εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα PAGER του USGS είχε εκτιμήσει αμέσως μετά τους σεισμούς ότι υπήρχε πιθανότητα ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τις δεκάδες χιλιάδες, ενεργοποιώντας πορτοκαλί συναγερμό για τις αναμενόμενες ανθρώπινες απώλειες και τις οικονομικές ζημιές. Η συγκεκριμένη εκτίμηση βασίστηκε σε υπολογιστικά μοντέλα και όχι σε επίσημα στοιχεία από τις αρχές.

Καταρρεύσεις, ζημιές και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι δύο σεισμοί προκάλεσαν σοβαρές καταρρεύσεις κτιρίων στο Καράκας και εκτεταμένες ζημιές στις πολιτείες Μιράντα, Λα Γκουάιρα, Φαλκόν και Καραμπόμπο.

Η κυβέρνηση κήρυξε τη Λα Γκουάιρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενεργοποίησε το δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας και ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση κατοικιών και υποδομών που καταστράφηκαν.

Παράλληλα, διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης κατευθύνονται ήδη στη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων κάτω από τα ερείπια.

Η αντιπολιτευόμενη ηγέτιδα Μαρία Κορίνα Ματσάδο εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους πληγέντες μέσω ανάρτησης στο Χ, δηλώνοντας ότι οι προσευχές της είναι με «κάθε οικογένεια της Βενεζουέλας» και καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι στην καταστροφή.

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