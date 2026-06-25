Βενεζουέλα: Πάνω από 30.000 αγνοούμενοι από τους φονικούς σεισμούς – Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα αναζήτησης

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Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 164 και των τραυματιών στους 971. Δημιουργήθηκε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, στην οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι.

Η ιστοσελίδα «Desaparecidos terremoto Venezuela» δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις οικογένειες να εντοπίσουν συγγενείς που αγνοούνται μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με την El País, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης η πλατφόρμα είχε ήδη δεχθεί περισσότερες από 30.000 δηλώσεις αγνοουμένων, ενώ περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί ζωντανοί.

Η υπηρεσία είναι δωρεάν και επιτρέπει στους πολίτες να δηλώσουν έναν αγνοούμενο καταχωρώντας το όνομά του, το τελευταίο σημείο όπου εθεάθη, φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας του συγγενή ή φίλου που τον αναζητά. Παράλληλα, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης για το Καράκας.

Impactantes las imágenes que siguen llegando de edificios destruidos por los terremotos de #Venezuela 🚨‼️ pic.twitter.com/MwAMdrD9UW — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Στους 164 οι νεκροί, 971 οι τραυματίες

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε ότι ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 164 νεκρούς και 971 τραυματίες, ενώ από τους δύο κύριους σεισμούς έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμοί.

«Μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει 164 νεκρούς και 971 τραυματίες, ενώ έχουν σημειωθεί 30 μετασεισμοί μετά τα δύο διαδοχικά κύρια σεισμικά γεγονότα», δήλωσε η Ροδρίγκες σε τηλεφωνική παρέμβαση στη δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Un #sismo de magnitud 7.1 se registró en el centro de Venezuela, generando alarma entre la población y activando los protocolos de emergencia en distintas regiones del país. 📹: Especial pic.twitter.com/o12OKFEMTm — La Silla Rota (@lasillarota) June 24, 2026

Δύο σεισμοί μέσα σε 39 δευτερόλεπτα

Η Βενεζουέλα συγκλονίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), πρόκειται για ένα «σεισμικό διπλό» (earthquake doublet), ένα σπάνιο φαινόμενο κατά το οποίο δύο ιδιαίτερα ισχυροί σεισμοί εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα PAGER του USGS είχε εκτιμήσει αμέσως μετά τους σεισμούς ότι υπήρχε πιθανότητα ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τις δεκάδες χιλιάδες, ενεργοποιώντας πορτοκαλί συναγερμό για τις αναμενόμενες ανθρώπινες απώλειες και τις οικονομικές ζημιές. Η συγκεκριμένη εκτίμηση βασίστηκε σε υπολογιστικά μοντέλα και όχι σε επίσημα στοιχεία από τις αρχές.

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

Καταρρεύσεις, ζημιές και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι δύο σεισμοί προκάλεσαν σοβαρές καταρρεύσεις κτιρίων στο Καράκας και εκτεταμένες ζημιές στις πολιτείες Μιράντα, Λα Γκουάιρα, Φαλκόν και Καραμπόμπο.

Η κυβέρνηση κήρυξε τη Λα Γκουάιρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενεργοποίησε το δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας και ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση κατοικιών και υποδομών που καταστράφηκαν.

Παράλληλα, διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης κατευθύνονται ήδη στη Βενεζουέλα για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων κάτω από τα ερείπια.

Η αντιπολιτευόμενη ηγέτιδα Μαρία Κορίνα Ματσάδο εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους πληγέντες μέσω ανάρτησης στο Χ, δηλώνοντας ότι οι προσευχές της είναι με «κάθε οικογένεια της Βενεζουέλας» και καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι στην καταστροφή.