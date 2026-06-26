Μουντιάλ 2026: Ο πρώτος κανόνας του «Fight Club»… στις εξέδρες – Χαμός με την «επανένωση» των Μπραντ Πιτ και Έντουαρντ Νόρτον

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Το Μουντιάλ του 2026 συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές στιγμές εντός και εκτός γηπέδων, με την τελευταία μεγάλη έκπληξη να έρχεται από τις κερκίδες της αναμέτρησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία.

Δύο από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, ο Μπραντ Πιτ και ο Έντουαρντ Νόρτον, έγιναν viral στα μέσα κοινωνίκης δικτύωσης όταν εθεάθησαν μαζί, ξυπνώντας μνήμες από το θρυλικό κινηματογραφικό τους παρελθόν.

Το πλάνο που «έριξε» το διαδίκτυο

Κατά τη διάρκεια της επίσημης τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα, η κάμερα εστίασε σε μια πολυτελή σουίτα του σταδίου, όπου οι δύο κορυφαίοι ηθοποιοί απολάμβαναν μαζί το παιχνίδι.

Edward Norton talking to himself at the USA-Türkiye game 😅 pic.twitter.com/7LKIwpWsMh — SportsCenter (@SportsCenter) June 26, 2026



Αυτό το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να πάρουν «φωτιά» τα social media μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τους δύο αστέρες του κινηματογράφου να γίνονται παγκόσμιο trend.

Χιλιάδες φίλαθλοι άφησαν για λίγο στην άκρη τα όσα συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο για να μοιραστούν το βίντεο και να σχολιάσουν την επική συνύπαρξη των πρωταγωνιστών του «Fight Club».

brad at the USA vs Türkiye match for the 2026 FIFA world cup ⚽️ pic.twitter.com/5oq1EVlxSx — brad pitt updates (@pittstoppp) June 26, 2026

Καταιγίδα από memes

Η κοινή εμφάνιση των Πιτ και Νόρτον πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα από memes και χιουμοριστικά σχόλια στο X και το Instagram.

Οι περισσότεροι χρήστες έσπευσαν αμέσως να παραφράσουν την πιο εμβληματική ατάκα της ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ: «Ο πρώτος κανόνας του Μουντιάλ είναι ότι δεν μιλάς για το Μουντιάλ».



Άλλοι χρήστες δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν χιούμορ με την πλοκή της ταινίας, σχολιάζοντας ότι ο Έντουαρντ Νόρτον έμοιαζε σαν να «μιλάει στον εαυτό του» – μια αναφορά στο ανατρεπτικό τέλος του αριστουργήματος του 1999.

Edward Norton & Tyler Durden pic.twitter.com/tz6eNZEBFs — Anında Goller (@Anindagol63) June 26, 2026

Edward Norton and Brad Pitt were spotted sitting together at the USA vs. Turkey FIFA World Cup match. pic.twitter.com/wBfms3cmXK — American Nightmare 🇺🇸 (@thewakeninq) June 26, 2026



Οι σινεφίλ εξέφρασαν την ειλικρινή τους συγκίνηση που είδαν αυτά τα δύο μεγάλα ονόματα ξανά μαζί, καθώς οι ερμηνείες τους στο «Fight Club» καθόρισαν μια ολόκληρη γενιά και εδραίωσαν το φιλμ ως μία από τις σπουδαιότερες κλασικές ταινίες στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου.