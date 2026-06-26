Μουντιάλ 2026: Νίκη γοήτρου για την Τουρκία, 3-2 τις ΗΠΑ

Η εθνική ομάδα ανδρών των ΗΠΑ έχει ήδη γράψει ιστορία αυτό το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Σκόραρε τα περισσότερα γκολ που έχει σημειώσει ποτέ σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, κέρδισε δύο συνεχόμενα παιχνίδια στο τουρνουά για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή και κατέκτησε την πρώτη θέση σε έναν ισόβαθμο Δ’ Όμιλο με έναν αγώνα να απομένει.

Το βράδυ της Πέμπτης αντιμετώπισαν έναν πολύ πιο γνώριμο αντίπαλο: τις αντιξοότητες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στις κομβικές στιγμές λύγισαν. Το γκολ του Kaan Ayhan με το τελευταίο χτύπημα του αγώνα σφράγισε τη νίκη με 3-2 για την Τουρκία, δίνοντας ένα αισιόδοξο τέλος στο καταστροφικό τουρνουά.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι Αμερικανοί προκρίνονται στους «32», όπου θα παίξουν με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Μπροστά σε 70.492 οπαδούς στο Στάδιο του Λος Άντζελες, η αποστολή των Αμερικανών δεν φαινόταν αρχικά τόσο δύσκολη. Όπως ακριβώς είχαν κάνει και εναντίον της Παραγουάης και της Αυστραλίας, οι ΗΠΑ προηγήθηκαν νωρίς, αυτή τη φορά χάρη σε ένα απροσδόκητο γκολ του αμυντικού Όστον Τράστι. Αλλά η άμυνα των ΗΠΑ κατέρρευσε υπό πίεση σε κρίσιμες στιγμές αργότερα στο ημίχρονο, δεχόμενη δύο γκολ από τον Άρντα Γκιουλέρ στο 10ο λεπτό και τον Ορκούν Κιοκτσού στο 31ο λεπτό.

Τελικά, όμως, υπήρξε αντεπίθεση. Ο Σεμπάστιαν Μπέρχαλτερ ισοφάρισε λίγο μετά το ημίχρονο με ένα βολέ. Οι ΗΠΑ είχαν αρκετές άλλες ευκαιρίες που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει το αποτέλεσμα.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Βιτσέντσο Μοντέλα): Τσακίρ, Τσελίκ (84′ Σογιουντσού), Ελμαλί, Μπαρντάκσι, Καμπάκ, Εζτσάν, Κοκτσού (88′ Αϊχάν), Γκιουλέρ, Γιλντίζ (84′ Ουζούν), Γιλμάζ (90’+2′ Καχβετσί), Αϊντίν (90’+2′ Μιουλντιούρ).

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Τέρνερ, Τράστι, Ρόμπινσον, ΜακΚένζι, Σκάλι (77′ Φρίμαν), Ρέινα (76′ Ντεστ), ΜακΚένι (86′ Τίλμαν), Μπερχάλτερ, Πέπι, Άρονσον (77′ Ζεντετζάς), Γουέα (58′ Πούλισικ).

Η τελική βαθμολογία στον όμιλο