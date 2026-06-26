Φαίη Σκορδά: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται» – «Αυλαία» για το «Buongiorno»

Η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές του «Buongiorno» την Παρασκευή 26 Ιουνίου, έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν στο MEGA.

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Φαίη Σκορδά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές του «Buongiorno». Η εκπομπή «έριξε αυλαία» ύστερα από δύο σεζόν.
  • Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε το τηλεοπτικό κοινό για την στήριξη, λέγοντας: «ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που επιλέξατε να μας βάλετε στο σπίτι σας». Επίσης, ευχαρίστησε «όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες» και όλα τα τμήματα του MEGA.
  • Η Φαίη Σκορδά ευχαρίστησε το κανάλι και τον πρόεδρο, κ. Μαρινάκη, για την «πολύ όμορφη συνεργασία». Κατέληξε με ένα χαμόγελο, ευχόμενη σε όλους «ένα υπέροχο καλοκαίρι».

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Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές του «Buongiorno». Η έμπειρη παρουσιάστρια με ένα μεγάλο χαμόγελο ευχαρίστησε το MEGA και το τηλεοπτικό κοινό για την στήριξη που της έδωσαν τις δύο σεζόν της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής.

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Αρχικά, η Φαίη Σκορδά ανέφερε πως: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετούμε το κοινό. Εγώ θα ήθελα φέτος να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που επιλέξατε να μας βάλετε στο σπίτι σας και να κάνουμε παρέα».

Αμέσως μετά, η παρουσιάστρια είπε ότι: «Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, όλα τα τμήματα του MEGA που ήταν δίπλα μας. Ξέρω ότι έχετε πάντα ένα καλό λόγο να πείτε, όλοι οι επιτελικοί στα τμήματα του σταθμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, από καρδιάς!

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Να ευχαριστήσω την συντακτική μας ομάδα, ευχαριστούμε πολύ. Τον πρώτο όροφο, που είναι ουσιαστικά το κοντρόλ. Σας ευχαριστούμε πολύ! Έναν προς έναν εδώ ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, μπορεί και να συναντηθούμε ξανά, ευχαριστώ πολύ».

«Το κανάλι μας και τον πρόεδρο για την στήριξη, για την επιλογή, βρεθήκαμε εδώ να κάνουμε αυτή την εκπομπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαρινάκη για την πολύ όμορφη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το MEGA», τόνισε η Φαίη Σκορδά στη συνέχεια.

«Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο, γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείτε παίρνατε μία αίσθηση παρέας και ενημέρωσης από την εκπομπή. Και ξέρω ότι έχετε ίσως και θέματα… Όλοι μας έχουμε και σοβαρά και μπορεί να είναι και υγείας και εύχομαι όλα περαστικά… Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο, εμείς μέσα από την καρδιά μας θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και σας το εύχομαι! Σας αγαπώ, σας αγαπώ, γειά σας και χαρά σας. Buongiorno!», κατέληξε.

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