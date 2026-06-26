Θανάσης Βισκαδουράκης: «Ζω κατά λάθος – Είχα έναν σύμμαχο, τον Θεό»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και αναφέρθηκε στην οικογένεια, στην πίστη του στον Θεό, αλλά και στα δύσκολα βιώματα που σημάδεψαν τη ζωή του.

Ο ηθοποιός στάθηκε αρχικά στον ρόλο που έχουν οι γονείς στην ανατροφή ενός παιδιού. Ο ίδιος τόνισε ότι η οικογένεια αποτελεί βασικό στήριγμα για ένα παιδί και υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας της μητέρας και του πατέρα.

Η αναφορά στην οικογένεια

«Το έχω, γιατί πρωτίστως είναι η οικογένεια. Η μαμά και ο μπαμπάς. Οι δύο πυλώνες του μεγαλώματος ενός παιδιού. Και μετά έρχεται ο δάσκαλος. Όλα εκπορεύονται από τη μαμά. (…) Αν είναι από πάνω η μαμά και ο μπαμπάς, το παιδί θα σωθεί», ανέφερε ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός έκανε μια προσωπική εξομολόγηση για τη ζωή του. Ο ίδιος είπε ότι θεωρεί πως κατάφερε να αποφύγει πολλές δύσκολες καταστάσεις χάρη στην πίστη του στον Θεό.

«Μου λέει ο αδερφός μου: “Το ξέρεις ότι ζούμε κατά λάθος;”. Εγώ ξέρω ότι ζω κατά λάθος. Το ότι δεν είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή, αυτό είναι παράδοξο για μένα. Αλλά είχα έναν σύμμαχο. Τον Θεό», είπε ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο μιλά στον γιο του για την πίστη, σημειώνοντας ότι αποφεύγει τις υπερβολές.

«Το πρώτο πράγμα που λέω στον γιο μου: “Είπαμε καλημέρα; Κλείσε τα μάτια, Άρχοντα… Άρχοντα, καληνύχτα, σ’ αγαπάω, έπαιξα μπάλα, πήγα στο σχολείο… Περάσαμε καλά. Καληνύχτα”. Όχι υπερβολές», ανέφερε κλείνοντας.