Ιράν: «Προκλητική παρέμβαση» η κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ-GCC – Προειδοποιεί για τις «παράλληλες διαδρομές» στο Ορμούζ

Σε μετωπική σύγκρουση με την Ουάσινγκτον και τα κράτη του Κόλπου προχωρά το Ιράν, χαρακτηρίζοντας ως ωμή και προκλητική παρέμβαση το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι ΗΠΑ και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC).

Με μια σκληρή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η Τεχεράνη διεμήνυσε την Παρασκευή ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία αποτελεί πηγή διχόνοιας και αστάθειας για την περιοχή.

Καταπέλτης το Ιράν

Το ιρανικό ΥΠΕΞ, σε ανακοίνωσή του που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ανέφερε ότι το κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ-GCC περιλαμβάνει «παρεμβατικές, ανεύθυνες και προκλητικές θέσεις».

Η Τεχεράνη συμπλήρωσε ότι οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ περί δέσμευσης στην ασφάλεια των κρατών-μελών του GCC «δεν είναι τίποτα περισσότερο από ρητορεία και διαστρέβλωση της πραγματικότητας», προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία αποτελεί στην πραγματικότητα βάρος για τις χώρες της περιοχής.

Στρέφοντας τα βέλη του απευθείας στη χρήση των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε: «Η χρήση στρατιωτικών βάσεων και εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής για τη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον του Ιράν, απέδειξε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ δεν δίνουν καμία αξία στην ασφάλεια των χωρών της περιοχής ή στις μεταξύ τους σχέσεις».

Οι ιρανικές αξιώσεις για το Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν επανέλαβε τη θέση του ότι η διοίκηση των Στενών του Ορμούζ πρέπει να ασκείται από κοινού με το Ομάν, βάσει των όρων του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) που υπεγράφη με τις ΗΠΑ, επιρρίπτοντας παράλληλα την ευθύνη για την ανασφάλεια στη ναυσιπλοΐα στην Ουάσινγκτον, το Ισραήλ και τους περιφερειακούς συμμάχους τους που συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του ιρανικού εδάφους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχεράνη κάλεσε τις χώρες του Κόλπου «να αποτρέψουν οποιαδήποτε χρήση των εδαφών και των εγκαταστάσεών τους για τον σχεδιασμό, την υποστήριξη ή την εκτέλεση παράνομων πράξεων εναντίον του Ιράν».

Παράλληλα, κάλεσε το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου να μην ευθυγραμμίζεται με το αφήγημα της απειλής που προβάλλουν οι ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, προτρέποντας αντίθετα στην επιδίωξη μιας Μέσης Ανατολής «ελεύθερης από πυρηνικά όπλα».

Η ανακοίνωση κατέληξε τονίζοντας ότι η ασφάλεια της περιοχής «πρέπει να διασφαλίζεται από τις ίδιες τις χώρες της περιοχής, αντί μέσω της εξάρτησης από ξένες δυνάμεις, των οποίων οι παρεμβάσεις έχουν επανειλημμένα υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα».

Τελεσίγραφο για τις «παράλληλες διαδρομές» στα Στενά

Τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης στο πεδίο της ναυσιπλοΐας εξειδίκευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γχαριμπαμπαντί.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να είναι εγγυημένη για πλοία που κινούνται «με ασαφείς διευθετήσεις, παράλληλες διαδρομές ή λήψη αποφάσεων εκτός των εκτιμήσεων του Ιράν ως παράκτιου κράτους».

عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت‌ ساحلی، تضمین نمی‌شود. هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد. در غیر این‌صورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین شده موازی می شود. — Gharibabadi (@Gharibabadi) June 26, 2026



«Οποιοδήποτε αξιόπιστο πλαίσιο πρέπει να βασίζεται στον συντονισμό με το Ιράν και τις προβλέψεις της παραγράφου πέντε του Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι η αναστολή της καθορισμένης παράλληλης διαδρομής».

Σημειώνεται ότι το 14 σημείων MoU μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ορίζει ότι η Τεχεράνη «θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν για τον καθορισμό της μελλοντικής διοίκησης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ, σε συζήτηση με άλλα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών των Στενών του Ορμούζ».

Η κοινή ανακοίνωση των ΗΠΑ-GCC που άναψε φωτιές

Στο κοινό ανακοινωθέν που προκάλεσε την οργή της Τεχεράνης, οι ΗΠΑ και τα κράτη του Κόλπου καλούσαν σε «διατήρηση της ορμής και της ενότητας», με στόχο την επίτευξη ενός «μόνιμου τερματισμού των εχθροπραξιών και τον κοινό στόχο να αποτραπεί το Ιράν από το να αναπτύξει ποτέ ή να αποκτήσει με άλλον τρόπο πυρηνικό όπλο».

Οι δύο πλευρές σημείωναν μάλιστα με νόημα ότι η περιφερειακή ειρήνη «απαιτεί την αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των απειλών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών του πυραύλων, των drones και της υποστήριξης των πληρεξουσίων του (proxies) στην περιοχή».