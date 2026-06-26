Σοκ στη Γαλλία: Ενέδρα θανάτου και λιντσάρισμα μέχρι θανάτου σε 17χρονο – Είχε καταγγείλει ξυλοδαρμούς

Η δολοφονία του 17χρονου Λουί στη Ναρμπόν, έπειτα από ενέδρα και άγριο ξυλοδαρμό, προκαλεί σοκ στη Γαλλία, καθώς αποκαλύπτεται ότι ο έφηβος είχε δεχθεί βίαιες επιθέσεις και στο πρόσφατο παρελθόν. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων, ενώ ο δημόσιος κατήγορος απέκλεισε τα ρατσιστικά κίνητρα για το έγκλημα.

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Διεθνή Νέα

17χρονος Λουίς Ναρμπόν Γαλλία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η στυγερή δολοφονία του 17χρονου Λουί στην πόλη Ναρμπόν, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από μια προγραμματισμένη ενέδρα θανάτου και άγριο ξυλοδαρμό.
  • Ο 17χρονος είχε πέσει θύμα επίθεσης και στο παρελθόν, έχοντας υποβάλει μήνυση στις 11 Μαΐου 2026, ενώ είχε αναφέρει πράξεις ομαδικής βίας και μία εβδομάδα πριν από τη μοιραία επίθεση.
  • Για την υπόθεση έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες σε πέντε νεαρά άτομα, ενώ οι δικαστικές αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο η επίθεση να υποκινήθηκε από φυλετικά κριτήρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η στυγερή δολοφονία του 17χρονου Λουί στην πόλη Ναρμπόν, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από μια προγραμματισμένη ενέδρα θανάτου και άγριο ξυλοδαρμό.

Καθώς οι αρχές προχωρούν στις συλλήψεις των υπόπτων, στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλυπτικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο έφηβος είχε βρεθεί στο στόχαστρο βίαιων επιθέσεων και στο πρόσφατο παρελθόν.

Η θανατηφόρα επίθεση

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ο 17χρονος Λουί έπεσε θύμα λιντσαρίσματος έπειτα από ενέδρα που του έστησαν σε ένα εργοτάξιο στη Ναρμπόν.

Ο έφηβος ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτος στο σημείο από τους πέντε φερόμενους ως δράστες, οι οποίοι τον άφησαν θεωρώντας τον νεκρό.


Ο Λουί έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ωστόσο υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 23 Ιουνίου.

Για την υπόθεση έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε πέντε νεαρά άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και τρεις ανήλικοι, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.


Οι βίαιες εικόνες από την επίθεση στον Λουί καταγράφηκαν σε βίντεο και κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που επέτρεψε στους ανακριτές να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους πέντε υπόπτους.

Όπως και το θύμα, τρεις από τους δράστες ζούσαν σε δομές φιλοξενίας και τελούσαν υπό την προστασία των Υπηρεσιών Προστασίας Παιδιών, αλλά σε διαφορετικές εγκαταστάσεις.

Οι προηγούμενες καταγγελίες

Σε επίσημη δήλωσή του την Πέμπτη 25 Ιουνίου, ο δημόσιος κατήγορος της πόλης αποκάλυψε ότι ο 17χρονος είχε πέσει θύμα επίθεσης και στο παρελθόν, με άλλα περιστατικά να έχουν αναφερθεί από το ίδιο το θύμα.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας ανέφερε στην ανακοίνωσή του: «Προκύπτει από τα αρχεία της αστυνομίας ότι αυτός (σ.σ. ο Λουί) είχε υποβάλει μήνυση στις 11 Μαΐου 2026, στο αστυνομικό τμήμα της Ναρμπόν για πράξεις στις οποίες εμπλέκονταν άλλοι νεαροί, που δεν έχουν καμία σχέση με τους κατηγορούμενους».

Επιπλέον, ο Λουί είχε μεταβεί σε σταθμό της χωροφυλακής στην περιοχή Ταρν στις 12 Ιουνίου, μία εβδομάδα πριν από τη μοιραία επίθεση, προκειμένου να αναφέρει πράξεις ομαδικής βίας που είχαν οδηγήσει μάλιστα στη νοσηλεία του.

Ωστόσο, αρνήθηκε τότε να υποβάλει επίσημη μήνυση «παρά την ενθάρρυνση των χωροφυλάκων».

Αποκλείονται τα ρατσιστικά κίνητρα

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεκαθαρίστηκε από την πλευρά των δικαστικών αρχών αφορά το κίνητρο πίσω από το άγριο έγκλημα.

Ο δημόσιος κατήγορος της Ναρμπόν έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο η επίθεση να υποκινήθηκε από φυλετικά κριτήρια.

«Είναι ήδη δυνατό να επιβεβαιωθεί» ότι το κίνητρο του εγκλήματος «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με φυλετικό κίνητρο», σημείωσε.

Πηγή: BFMTV

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