Λάιονελ Ρίτσι: Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο – Βίντεο από την αδιαθεσία που ένιωσε στη σκηνή

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου ο τραγουδιστής και παραγωγός Λάιονελ Ρίτσι.

Το ξαφνικό πρόβλημα υγείας του διάσημου καλλιτέχνη οδήγησε στην αναβολή των δύο προγραμματισμένων συναυλιών του με το συγκρότημα Earth, Wind & Fire.

Η αδιαθεσία στη σκηνή – Βίντεο

Ο θρυλικός τραγουδιστής και παραγωγός αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, η οποία ήταν ο πρώτος σταθμός της κοινής τους περιοδείας.

Σύμφωνα με το TMZ, ενώ ερμήνευε το «Dancing on the Ceiling» κάθισε σε μία από τις εξέδρες της σκηνής, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε το κοινό ότι αισθανόταν «ζάλη» και ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του, διακόπτοντας πρόωρα την εμφάνισή του.



Στη συνέχεια διασώστες μετέβησαν στα παρασκήνια και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Lionel Richie rushed to the hospital after mid-concert dizzy spell https://t.co/oJpWNbYy49 pic.twitter.com/tP4fkpXxjT — New York Post (@nypost) June 25, 2026

Η αναβολή των συναυλιών και οι οδηγίες των γιατρών

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Schottenstein Center στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο η σημερινή εμφάνιση στο Σικάγο όσο και η αυριανή στο Κολόμπους του Οχάιο αναβάλλονται, ενώ οι νέες ημερομηνίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Ο καλλιτέχνης έλαβε οδηγία από τους ιατρούς του να ξεκουραστεί, με στόχο να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του και να επιστρέψει στη σκηνή την ερχόμενη Τρίτη στο Πίτσμπουργκ.

Lionel is heartbroken to postpone these two shows and cannot wait to be back performing for his fans.

We apologize for any inconvenience this causes fans who have tickets for these two shows. Rescheduled dates will be announced soon. — The Schott (@TheSchott) June 25, 2026



«Ο Λάιονελ είναι βαθιά λυπημένος που αναγκάστηκε να αναβάλει αυτές τις δύο συναυλίες και ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία δημιουργείται στους κατόχους των εισιτηρίων των δύο συναυλιών», συμπλήρωσαν οι διοργανωτές.

Η περιοδεία «Sing a Song All Night Long» είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στις 14 Αυγούστου στο Όστιν του Τέξας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ