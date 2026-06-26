Ορμούζ: Ο IMO ανέστειλε τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πλοίων μετά την ιρανική επίθεση στο «Ever Lovely» – Σε αναμονή η ναυτιλία

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ανακοίνωσε την Πέμπτη την προσωρινή αναστολή της επιχείρησης απεγκλωβισμού εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η απόφαση ελήφθη αμέσως μετά την ιρανική επίθεση που δέχθηκε φορτηγό πλοίο στα ανοικτά του Ομάν.

Η επίθεση στο «Ever Lovely»

Η ναυτιλιακή εταιρεία Evergreen της Ταϊβάν επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι το υπό σημαία Σινγκαπούρης πλοίο της, «Ever Lovely», επλήγη κοντά στο Ομάν από «άγνωστο αντικείμενο», ενώ ακολουθούσε τη διαδρομή που είχε συστήσει η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Η UKMTO είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα, μόλις λίγες ώρες μετά την αυστηρή προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένες διαδρομές.



Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν ήταν αυτό που άνοιξε πυρ εναντίον του πλοίου.

Αντίθετα, η Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν (PGSA), την οποία ίδρυσε η Τεχεράνη για τη διαχείριση των αιτημάτων διέλευσης, ξεκαθάρισε ότι δεν εγγυάται την ασφάλεια για όσα πλοία κινούνται εκτός των δικών της καθορισμένων διαδρομών.

PGSA advises that vessels passage outside designated routes are not covered by the Safe Passage Guarantee, insurance, or related liabilities. Any consequences arising from unauthorized routing shall be the sole responsibility of the vessel owner, charterer, and master. https://t.co/GPzROqOn4p — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) June 25, 2026



«Οι συνέπειες που προκύπτουν από τη διέλευση μέσω μη εξουσιοδοτημένων διαδρομών θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον κυβερνήτη του πλοίου», σημείωσε.

Σύμφωνα με την Evergreen, το «Ever Lovely» χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά του, και οι πρώτες επιθεωρήσεις έδειξαν ζημιές στα παράθυρα της γέφυρας, ενώ πηγές ασφαλείας εκτιμούν ότι πιθανότατα στοχοποιήθηκε από drone.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Το πλήρωμα, το πλοίο και το φορτίο είναι όλα ασφαλή. Το πλοίο αναχώρησε με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ».

Από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι εάν το Ιράν δεν σεβαστεί τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών, οι ΗΠΑ πιθανότατα θα επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς της χώρας.

«Απρόκλητη και αδικαιολόγητη» η επίθεση

Η Ναυτιλιακή και Λιμενική Αρχή της Σινγκαπούρης (MPA) εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι και τα 21 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

«Το πλοίο έχει έκτοτε ολοκληρώσει τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζει το ταξίδι του. […] Η επίθεση ήταν απρόκλητη, αδικαιολόγητη και συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε.

«Όλες οι ενέργειες που επηρεάζουν τη διεθνή ναυτιλία πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, και να μην θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων στη θάλασσα».

Φρένο από τον IMO στην επιχείρηση εκκένωσης

Ο IMO βοηθούσε στη μετακίνηση εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών που παρέμεναν αποκλεισμένοι στα Στενά για μήνες, από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραηλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά το συμβάν, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, δήλωσε: «[Αποφασίστηκε] να ανασταλεί προσωρινά η εφαρμογή του [σχεδίου], προκειμένου να επανεπιβεβαιωθεί ότι οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας εξακολουθούν να υφίστανται για τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα εκκένωσής μας και για όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή».

IMO pauses evacuation plan.

“I have been informed of an attack today in the Gulf of Oman. Seafarer safety remains paramount. To ensure coordinated approach & navigational safety, the IMO evacuation plan will be paused until further clarity.”

– @IMOSecGenhttps://t.co/UtvKjTtG5N pic.twitter.com/29m2lMkt1V — International Maritime Organization (@IMOHQ) June 25, 2026



Ο IMO διευκρίνισε παράλληλα ότι το «Ever Lovely» δεν αποτελούσε μέρος της δικής του πρωτοβουλίας εκκένωσης –μιας εθελοντικής επιλογής που ξεκίνησε την Τρίτη, επιτρέποντας στα πλοία να βγουν από τον Κόλπο μέσω δύο διαδρομών, μίας μέσω των ιρανικών υδάτων και μίας μέσω των υδάτων του Ομάν, υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ.

Οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας

Το περιστατικό στο Ομάν στρέφει ξανά το ενδιαφέρον στο μέγεθος του μελλοντικού ελέγχου που θα ασκεί το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, από όπου προπολεμικά διερχόταν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων καθημερινών αποστολών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Το Ιράν είχε αναλάβει τον ουσιαστικό έλεγχο της θαλάσσιας διόδου με την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εκ νέου την Παρασκευή, οδεύοντας προς μεγάλες εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς περισσότερα εγκλωβισμένα τάνκερ κατάφεραν να εξέλθουν από τα Στενά.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία νοτιοκορεατικά πλοία πρόκειται να αναχωρήσουν από τα Στενά του Ορμούζ μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφού το υπουργείο Ωκεανών ανέφερε ότι ακόμη οκτώ πλοία της χώρας έχουν ήδη εξέλθει με ασφάλεια.

Παράλληλα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής προχωρούν τα σχέδιά τους για ενίσχυση των εξαγωγών.

Ναυτιλιακά δεδομένα της LSEG έδειξαν ότι η σαουδαραβική Saudi Aramco επανεκκίνησε την Παρασκευή τη φόρτωση πετρελαίου στον τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα στον Κόλπο, έπειτα από μια παύση σχεδόν τεσσάρων μηνών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, δύο γιγαντιαία δεξαμενόπλοια (VLCC) που ελέγχονται από τη Bahri, τον ναυτιλιακό βραχίονα της Σαουδικής Αραβίας, εθεάθησαν να φορτώνουν αργό πετρέλαιο στο Ρας Τανούρα –το μεγαλύτερο πετρελαϊκό λιμάνι του κόσμου– ενώ ένα τρίτο περίμενε σε κοντινή απόσταση.

Κάθε ένα από αυτά τα δεξαμενόπλοια έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.