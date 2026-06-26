Μεταμόρφωση: Παράτησε το φορτηγό για ώρες στη μέση του δρόμου και έφυγε – Καταγγελία Αναγνώστη

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Ένα απαράδεκτο παρκάρισμα επαγγελματία κατέγραψε με τον φακό του αναγνώστρια του enikos.gr στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που μας εστάλη, ένα μπλε φορτηγό εμφανίζεται σταθμευμένο σε σημείο που… «βγάζει μάτι», στη μέση του οδοστρώματος, λίγα μέτρα μακριά από μία νησίδα με ένα δέντρο. Προφανώς, αρχικά μπροστά του, υπήρχε παρκαρισμένο και κάποιο άλλο αυτοκίνητο, σχηματίζοντας – όπως γίνεται συχνά μία άτυπη «λωρίδα για πάρκινγκ» – οπότε όταν αυτό έφυγε, έμεινε μόνο το φορτηγό.

Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία της αναγνώστριας, το φορτηγό έμεινε «παρατημένο» στο ίδιο ακριβώς σημείο για ώρες, εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία στην περιοχή.

Η νοοτροπία του «το αφήνω και φεύγω», χωρίς καμία μέριμνα για το πώς επηρεάζεται η οδική ασφάλεια και η κίνηση πεζών και οχημάτων, συνεχίζει να αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο στις γειτονιές της Αθήνας.

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