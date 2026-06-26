Χανιά: Στην ανακρίτρια ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Κάθαρμα» του φώναζαν

Ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων οδηγήθηκε στις 11 το πρωί της Παρασκευής (26/6) ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της παράνομης οπλοφορίας οπλοχρησίας, της απάτης με υπολογιστή, του ενταφιασμού χωρίς άδεια και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την άφιξη του στα δικαστήρια Χανίων, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ο 43χρονος αποδοκιμάστηκε από άτομα που βρισκόταν στο σημείο και τον αποκάλεσαν «κάθαρμα».

Ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας έχει ομολογήσει την πράξη του, ωστόσο, στη σημερινή απολογία αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν του εγκλήματος. Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος εμφανίζεται μετανιωμένος και πως η στάση αυτή συνέβαλε στην απόφασή του να παραδεχθεί όσα του αποδίδονται.

Παρά το γεγονός ότι η ομολογία του κατά την προανακριτική διαδικασία θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο, καθώς υπέδειξε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εκτέλεσε το στυγερό έγκλημα και το σημείο όπου βρέθηκε θαμμένη η γυναίκα, εντούτοις το κίνητρο παραμένει θολό καθώς οι αρχές αμφισβητούν την εκδοχή της ερωτικής σχέσης με το θύμα.

Την ίδια ώρα, εκκρεμούν οι έρευνες ως προς τις αναλήψεις μετρητών, καθώς σε χώρους ιδιοκτησίας του δράστη εντοπίστηκαν 5.000 ευρώ σε μετρητά και 9.135 ευρώ επίσης σε μετρητά, σε δύο διαφορετικά σημεία, ενώ ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποιούσε την κάρτα αναλήψεων της 45χρονος Σταυρούλας μετά την εξαφάνισή της, στέλνοντας άλλο πρόσωπο να προχωρά σε αναλήψεις από κεντρικό ΑΤΜ στα Χανιά.

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Με πληροφορίες από Πατρίς, flashnews.gr, zarpanews.gr