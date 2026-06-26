«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Κυκλοφόρησε το trailer του δεύτερου κύκλου της σειράς

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου κύκλου, η σειρά που κέρδισε μικρούς και μεγάλους από την πρώτη στιγμή, το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», μας δίνει μια γεύση από όσα θα ακολουθήσουν τη νέα τηλεοπτική σεζόν μέσα από ένα trailer γεμάτο συναίσθημα, τρυφερότητα και…μπαμπαδοκαταστάσεις.

Το εντυπωσιακό trailer του δεύτερου κύκλου, φέρνει ξανά κοντά όλους τους αγαπημένους χαρακτήρες, μέσα από απολαυστικές αλληλεπιδράσεις, στιγμές συντροφικότητας και συναισθήματα που αγγίζουν κάθε θεατή. Μέσα από τρυφερές, αστείες και βαθιά ανθρώπινες στιγμές, τα «Τρία Μπαμπαδάκια» μοιράζονται πολύτιμο χρόνο με τα παιδιά τους, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως η αγάπη, η φροντίδα και η οικογένεια βρίσκονται στην καρδιά κάθε ιστορίας της σειράς.

Ξεχωριστή θέση στο trailer έχει η μουσική του επένδυση. Για τις ανάγκες του trailer οι ηθοποιοί της σειράς και τα τηλεοπτικά τους παιδιά μπήκαν στο studio και ηχογράφησαν ξανά το αγαπημένο τραγούδι «Μόνο Εσύ Με Νοιάζεις», σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, γνωστό στο θεατρικό κοινό καθώς η αρχική σύνθεση ήταν για θεατρικό έργο. Η ερμηνεία τους προσθέτει μια μοναδική συναισθηματική διάσταση στις εικόνες, ντύνοντας με τρυφερότητα κάθε στιγμή του trailer, το οποίο σκηνοθέτησε ο Γιάννης Παπαδάκος.

Δείτε εδώ το trailer:

Ο Β’ κύκλος έρχεται με νέες προκλήσεις, νέα πρόσωπα και ακόμα περισσότερες στιγμές που θα μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να θυμηθούμε τι σημαίνει οικογένεια.

Γιατί μερικές από τις πιο όμορφες ιστορίες ξεκινούν με ένα «Μπαμπά, σ’αγαπώ!»

Η σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» αποτελεί ελληνική διασκευή του διεθνούς format «Sres. Papis», παραγωγής της Telefe, κατόπιν νόμιμης αδειοδότησης.